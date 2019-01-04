玩具裡有磁鐵！4歲童連吞13顆　吐「恐怖黑汁」切腸保命

▲兒子必須切除部分腸子，讓母親心碎po文提醒大眾。（圖／翻攝自Facebook／Jennifer White）

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州一名4歲男童在玩爸媽所送的磁鐵積木時，竟然一連吞下13顆磁鐵，被媽媽發現他吐出「恐怖黑汁」，就醫診斷腸道感染穿孔，最後必須切除部分大小腸以及盲腸才得以保住性命。

4歲男童懷特(Beck White)在聖誕節後身體出現不適，媽媽珍妮佛(Jennifer White)原本以為他只是感冒，但後來卻開始吐一堆詭異黑汁才察覺有異，她表示，「他開始吐一些顏色很深的東西，看起來就像咖啡渣」，送醫檢查發現兒子竟然吞下了玩具內的13顆磁鐵，這些磁鐵造成腸道壞死穿孔，引發嚴重感染。

事情發生後珍妮佛十分自責，她表示送給兒子的磁鐵積木，包裝盒上清楚標示「適合3歲以上兒童玩耍」，才安心送給兒子玩耍，沒想到積木的塑膠外殼居然如此脆弱，讓她決定在臉書po文，「我不想再有其他父母經歷這一切，如果你家裡有小孩或寵物，這些物品是危險的，即使是狗狗也可以輕易打破這個玩具。」

珍妮佛的貼文最後獲得18萬人按讚以及36萬個分享，讓許多家長擔心家裡可能有類似的物品，另外美國兒科學會(AAP)也一直在向大眾提醒磁鐵玩具的危險性，「磁鐵玩具容易導致嬰兒、兒童和青少年受傷，而進行不必要的手術，自從我們發現到它們所能造成的傷害，兒科醫生便一直在提醒父母，最好避免購買類似物品給孩童當禮物。」