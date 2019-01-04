政府發「稅收紅包」，小英總統可以為人民多做一點

▲法稅改聯盟日前曾包圍財政部。（圖／法稅改聯盟提供）



●潘司欽／大學財稅教師。

昨日得知，小英總統將把這兩年稅收超出預期的部分，讓收入較少的民眾可以分享。筆者認同小英總統這種「苦民所苦」的方向。但也鼓勵小英總統就此方向，可再為人民多做一點！

要提醒小英總統幾個現象。近5年據統計，政府稅收超收了近六千億，不知財稅部門是否給您充分正確的資訊？如是這樣，只拿不到300億與人民共享，是否足夠？再者近年，多數人民生活苦哈哈，財稅部門卻年年大量超徵稅收，原因值得深究！前立委盧秀燕曾查出，每年大量的超徵稅收，極有可能是財稅部門為了獎金及績效，而惡意徵稅！也有學者指出，年年大量超徵稅收，是財稅部門為了稽徵績效而低編預算所致！不管原因為何，都非民主法治國家的政府部門所應為。

另外，為何年年超徵稅收，國債卻居高不下，多數人直指，各級政府長期廣蓋「蚊子館」及執政者的政治綁樁所致。這種由於政府的浪費而要人民背負「債留子孫」的罪名，人民情何以堪？

而財政部未依照《納稅者權利保護法》給予人民足夠符合人性尊嚴之基本生活所需的扣除額，也遲遲未依司法院釋字第 745 號，給予人民薪資列舉扣除額，違法違憲，侵害了民的財產權，也減少了人民可支配所得。財政部常常在個人所得稅扣除額斤斤計較，甚至甘願違法違憲。

而在民主法治及社會福利都遠不及我們的對岸，從今年開始，啟動「讓利於民」，其中有多項租稅減免的新措施，如，子女在年滿3歲後接受學前教育階段，以及從小學到博士研究生的全日制學歷教育階段的相關支出，可按每個子女每月人民幣1,000元標準定額扣除。反觀台灣，教育學費扣除只有「納稅義務人就讀大專以上院校之子女之教育學費每人每年之扣除數額以二萬五千元為限」。而當財政部沾沾自喜的說，今年，月薪3萬元以下民眾不用再繳所得稅，而對岸，新法實施後，月薪不到人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）者，今年起有相當大一部份人將可不用繳納個所稅。

筆者贊成「稅收紅包」政策，因為可以促進消費而活絡經濟，畢竟錢交給人民會比給政府部門用更有效率，但如何給可以再討論。但是也請小英總統為人民荷包，可再做多一點。

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