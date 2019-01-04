　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

陳一新／美台中三四五　變五四三？

加入雲論，掌握更多最新觀點！

 
▲蔡英文總統。（資料照／記者周書羽攝）

 ●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

美國川普政府過去一年多來的三份反中報告及四項友台法案／修正案，讓台灣蔡英文政府有恃無恐，而決定在元旦講話提出「四項必須」「三個防護網」，導致中國大陸領導人習近平擔心華府和台北可能聯手打「台灣牌」對付北京，而決定提出「習五條」，要求兩岸各推代表進行政治協商，討論具體可行的「一國兩制台灣方案」，搶先打出「大陸的台灣牌」，以免失去先機。

當川普總統大打「美國的台灣牌」之初，他可能沒想到蔡英文並不甘於只做一枚「棋子」而已，而想過一下做「棋手」的癮。蔡英文決定擔任棋手在美中科貿大戰方興未艾之際插一腳，就已注定她走向「聯美制中戰略」的不歸路。

問題是，像台灣這樣的小國要在兩強競逐之間參一咖，本身就是一個危險的遊戲。這主要是因為大國在博弈遊戲中可以隨時選擇變換戰場、暫時休兵，或是同意臨時修改遊戲規則，甚至不顧扈從小國利益而臨陣抽腿。然而，小國一旦捲入大國之間的競逐遊戲，就會像陀螺一樣身不由己的被帶著旋轉，直到精疲力竭而後死。

當川普與蔡英文打的火熱，一個在枱前提出「國家戰略安全」、「國防戰略摘要」、「核武態勢」三份反中報告，將中國視為主要「戰略競爭對手」與「修正主義強權」；一個在幕後積極推動友台法案或修正案，擺出一副隨時準備大打「美國的台灣牌」的姿態，讓北京好看。迄至目前為止，美國國會已通過內含鼓勵美台軍艦互訪修正案的「2018財政年度國防授權法案」、鼓勵美台官員互訪的「台灣旅行法」、內含建議美國政府「強化台灣不對稱戰力」與「後備軍人戰力」兩項修正案的 「2019財政年度國防授權法案」，以及建議美國政府定期對台軍售與美國高層官員訪台的「亞洲再保證倡議法案」，並獲得川普簽署。

北京的先發制人

面對川普政府與蔡英文政府的聯合壓力，習近平當然不可能坐視。因此，他決定搶先出手，在「習五條」中推出讓全球、美國與台灣同時震驚的「一國兩制台灣方案」，即使在可見的未來無法達到逼台灣坐上談判桌的目標，至少可讓大陸在2019年到2020年台灣大選前掌握到局部主動與議題設定權。

此外，習近平也透過「習五條」的提出，「宣示了堅決反對台獨分裂、外來干涉的嚴正立場，重申中國政府、中國人民維護國家主權和領土完整的堅定決心和強大能力」，一方面「為台獨勢力劃出了不可逾越的紅線」，一方面對美國這個「外來勢力」提出嚴正與強烈的警告。

儘管大陸學政界都知道台灣兩千三百萬人民還沒有接受兩岸談判「一國兩制」的心理準備。但是，為了避免讓大陸陷入被動，也為了讓北京轉守為攻，習近平決定先發制人，不顧台灣人民反對，拋出兩岸共商「一國兩制台灣方案」的話題 。

蔡英文提出「四個必須」與「三道防護網」時，她只想到以四個政治前提來反制大陸重申「九二共識」的對台政策; 但是她似乎忘了既然反對大陸為兩岸談判設定「九二共識」這個政治前提，為何自己卻又為兩岸交流設定「四個必須」的政治前提，豈不授人予柄？

中國大陸提出「習五條」有自己的戰略考量，雖然「一國兩制台灣方案」可讓蔡英文更為振振有辭地大聲反對「一國兩制」，但卻也未對她加分多少，因爲她並沒有站在接受「九二共識」這個戰略制高點上反對「一國兩制」。

至於藍營，對於「習五條」，特別是習近平提出「一國兩制台灣方案」，國民黨黨中央顯然深感錯愕，國民黨原以為和北京達成共識：國民黨在台灣因有選舉需要，有必要強調「九二共識，一中各表」。但是，大陸提出「一國兩制台灣方案」，卻讓國民黨驚覺到必須特別小心因應，無論過與不及都可能影響2020年的總統與立委選情以及兩岸關係。

由此觀之，從現在到2020年初，台灣蔡政府不僅直接深陷總統與立委選舉的颱風眼之中，也可能不免捲進「美國的台灣牌」與「大陸的台灣牌」的另外兩個強颱，在強大的三颱共伴效應之下，危險性之高可想而知。令人擔心的是，美中台的「三四五政策的相互衝突」，會不會變成一場「五四三的大混戰」？

熱門文章》
►柯P的價值「很務實」：完成人民目標
►柯蔡會前的橄欖枝

►看更多【陳一新】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場。論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
1/19補班初四她傻眼「不是本來就放假？」　網驚：原來只放4
來台5天胖4kg！港女怨「夜市太好吃」每晚噴2000沒錢回家
大飛暗戀楊晨熙10多年「是她粉絲」　終於娶偶像故事甜炸
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：雲論,雲論陳一新,陳一新,蔡英文,民進黨,習近平,九二共識,92共識,告台灣同胞書

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

溫朗東／蔡英文是民進黨2020最好的人選嗎？

蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

邵宗海／台北已走向「全面對北京抗衡」的局勢

楊穎超／習近平「更有錢」版的《告台灣同胞書》

陳國祥／習近平、蔡英文開年「猛催戰鼓」 　誰能主導戰局？

【浩鼎案】起訴跟無罪的理由

畢殿龍／習近平救了被逼宮的蔡英文

陳一新／美台中三四五　變五四三？

單厚之／連勝文就是「青壯打天下」的代表

藍弋丰／同溫層的價值觀「潔癖」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

【浩鼎案】起訴跟無罪的理由

畢殿龍／習近平救了被逼宮的蔡英文

陳一新／美台中三四五　變五四三？

單厚之／連勝文就是「青壯打天下」的代表

藍弋丰／同溫層的價值觀「潔癖」

溫朗東／蔡英文是民進黨2020最好的人選嗎？

蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

沈榮欽／找「白冰冰」代言高雄有什麼問題？

范疇／美中文明對撞下，台灣的角色？

邵宗海／台北已走向「全面對北京抗衡」的局勢

2018年熱搜名牌包排行榜！第一名是蔡依林愛包、三角包全球賣翻

影／消失10年黃蘿蔔回來了！新台鐵便當主打「回憶殺」　懷舊亮點一次看

苧蔴背袋耗時半年完工　「密不透風小米穿不透」技藝令人讚嘆

電信商推0元月租新方案　這5族群最適合

金曲最佳原住民語演唱彭水光　登錄屏東傳統表演藝術保存者

20年最大血荒！台大公告要醫護「血省著用」　仁醫：第一次看到

2019台灣燈會在屏東　東港警志工講習展熱情

濃霧罩苗栗市拾荒老人過馬路　遭工程車「撞飛十多公尺亡」

專訪／府院黨得「分工」避免被淘汰　鄭文燦：總統決策要更鮮明

恐怖！２宵小闖空門看到美艷母女　先綑綁再猥褻6小時還強拍裸照

論壇熱門新聞

習近平救了被逼宮的蔡英文

同溫層的價值觀「潔癖」

找「白冰冰」代言高雄有什麼問題..

台北已走向「全面對北京抗衡」的..

連勝文就是「青壯打天下」的代表

馬西屏／「九二共識」真的很好懂..

蔡英文是民進黨2020最好的人..

美中兩強颱的共伴效應下，蔡英文..

習近平「更有錢」版的《告台灣同..

攻勢取代共識，習近平講話的政治..

習近平、蔡英文「猛催戰鼓」 　..

【浩鼎案】起訴跟無罪的理由

討厭民進黨的1000個理由

蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

更多熱門

相關新聞

吳敦義重申　九二共識是一中各表

國民黨主席吳敦義4日到桃園出席市黨部舉辦的「五合一選舉感恩茶會」，針對媒體提問大陸國家主席習近平和總統蔡英文對於「九二共識、一國兩制」的看法，吳敦義說，習近平談話並不是九二共識的內容，蔡英文說沒有九二共識，「兩人的說法都不對」。

朱立倫：九二共識不等於一國兩制

民進黨主席補選　南市設9投開票所

梁振英：盼台人來港了解一國兩制

鄭文燦肯定蘇貞昌：他有柔軟的另一面

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

他存股10年　累積千萬本金

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面