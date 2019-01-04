陳一新／美台中三四五　變五四三？



▲蔡英文總統。（資料照／記者周書羽攝）



●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

美國川普政府過去一年多來的三份反中報告及四項友台法案／修正案，讓台灣蔡英文政府有恃無恐，而決定在元旦講話提出「四項必須」與「三個防護網」，導致中國大陸領導人習近平擔心華府和台北可能聯手打「台灣牌」對付北京，而決定提出「習五條」，要求兩岸各推代表進行政治協商，討論具體可行的「一國兩制台灣方案」，搶先打出「大陸的台灣牌」，以免失去先機。

當川普總統大打「美國的台灣牌」之初，他可能沒想到蔡英文並不甘於只做一枚「棋子」而已，而想過一下做「棋手」的癮。蔡英文決定擔任棋手在美中科貿大戰方興未艾之際插一腳，就已注定她走向「聯美制中戰略」的不歸路。

問題是，像台灣這樣的小國要在兩強競逐之間參一咖，本身就是一個危險的遊戲。這主要是因為大國在博弈遊戲中可以隨時選擇變換戰場、暫時休兵，或是同意臨時修改遊戲規則，甚至不顧扈從小國利益而臨陣抽腿。然而，小國一旦捲入大國之間的競逐遊戲，就會像陀螺一樣身不由己的被帶著旋轉，直到精疲力竭而後死。

當川普與蔡英文打的火熱，一個在枱前提出「國家戰略安全」、「國防戰略摘要」、「核武態勢」三份反中報告，將中國視為主要「戰略競爭對手」與「修正主義強權」；一個在幕後積極推動友台法案或修正案，擺出一副隨時準備大打「美國的台灣牌」的姿態，讓北京好看。迄至目前為止，美國國會已通過內含鼓勵美台軍艦互訪修正案的「2018財政年度國防授權法案」、鼓勵美台官員互訪的「台灣旅行法」、內含建議美國政府「強化台灣不對稱戰力」與「後備軍人戰力」兩項修正案的 「2019財政年度國防授權法案」，以及建議美國政府定期對台軍售與美國高層官員訪台的「亞洲再保證倡議法案」，並獲得川普簽署。

北京的先發制人

面對川普政府與蔡英文政府的聯合壓力，習近平當然不可能坐視。因此，他決定搶先出手，在「習五條」中推出讓全球、美國與台灣同時震驚的「一國兩制台灣方案」，即使在可見的未來無法達到逼台灣坐上談判桌的目標，至少可讓大陸在2019年到2020年台灣大選前掌握到局部主動與議題設定權。

此外，習近平也透過「習五條」的提出，「宣示了堅決反對台獨分裂、外來干涉的嚴正立場，重申中國政府、中國人民維護國家主權和領土完整的堅定決心和強大能力」，一方面「為台獨勢力劃出了不可逾越的紅線」，一方面對美國這個「外來勢力」提出嚴正與強烈的警告。

儘管大陸學政界都知道台灣兩千三百萬人民還沒有接受兩岸談判「一國兩制」的心理準備。但是，為了避免讓大陸陷入被動，也為了讓北京轉守為攻，習近平決定先發制人，不顧台灣人民反對，拋出兩岸共商「一國兩制台灣方案」的話題 。

蔡英文提出「四個必須」與「三道防護網」時，她只想到以四個政治前提來反制大陸重申「九二共識」的對台政策; 但是她似乎忘了既然反對大陸為兩岸談判設定「九二共識」這個政治前提，為何自己卻又為兩岸交流設定「四個必須」的政治前提，豈不授人予柄？

中國大陸提出「習五條」有自己的戰略考量，雖然「一國兩制台灣方案」可讓蔡英文更為振振有辭地大聲反對「一國兩制」，但卻也未對她加分多少，因爲她並沒有站在接受「九二共識」這個戰略制高點上反對「一國兩制」。

至於藍營，對於「習五條」，特別是習近平提出「一國兩制台灣方案」，國民黨黨中央顯然深感錯愕，國民黨原以為和北京達成共識：國民黨在台灣因有選舉需要，有必要強調「九二共識，一中各表」。但是，大陸提出「一國兩制台灣方案」，卻讓國民黨驚覺到必須特別小心因應，無論過與不及都可能影響2020年的總統與立委選情以及兩岸關係。

由此觀之，從現在到2020年初，台灣蔡政府不僅直接深陷總統與立委選舉的颱風眼之中，也可能不免捲進「美國的台灣牌」與「大陸的台灣牌」的另外兩個強颱，在強大的三颱共伴效應之下，危險性之高可想而知。令人擔心的是，美中台的「三四五政策的相互衝突」，會不會變成一場「五四三的大混戰」？

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