　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

全訊去年12月營收月增349%　今年可望雙位數成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲全訊去年12月營收月增349%　今年可望雙位數成長。（圖／翻攝官網）

▲全訊去年12月營收達5,080萬元，月增349%。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／台北報導

全訊科技（5222）為高頻軍規微波通訊整合廠商，近年內軍用防禦系統高頻通訊產品穩定出貨，今天（4日）公布2018年12月營收達5,080萬元，月增349%，年增6%，法人預估，2019年訂單能見度佳，營收有機會雙位數成長。

全訊為一專業的砷化鎵及氮化鎵整合元件公司（IDM），製程包含半導體的晶圓設計、製造、封裝組裝等，產品包括了上游的晶片（FET Chips）、分離式電晶體元件（Transistors）、單晶微波積體電路、功率放大器及射頻模組（MMICs, Power Amplifiers, Transceiver Modules）。產品的主要應用於高頻、高功率的為衛星通訊、高頻雷達系統、無線通訊設備及無線區域網路等領域，其中國防應用的軍規產品營收占比高達80%。

全訊自87年成立以來，挾高頻、高功率、高可靠度無線微波通訊之稀有技術之優勢，持續專注於軍用、航太等高規格產品，主攻少量、多樣、特殊規格微波通訊市場，國內與台灣國防單位長期合作產品歷經十年認證，現已成為台灣國防單位微波通訊產品主要供應商。在產品規格方面，軍用跟商用之間的差別除了頻段不同之外，商用講求高良率以壓低成本並且大量生產，軍用則著重穩定度及特殊規格，產品毛利遠高於商用產品，除國內市場，國外客戶遍及歐美俄羅斯及以色列等。

法人指出，該公司產品具極高門檻，主係軍規產品對性能、穩定度、可靠性要求嚴苛，產品之主要元件MTTF（Mean Time To Failure）高達100 萬個小時，這是商用廠商無法輕易跨入的關鍵，加上經過台灣國防單位長達十年的產品認證，目前已邁入量產階段，逐年挹注營收及獲利。

近年國防自主及飛彈國產化政策推動下，更有助於該公司參與客戶端新產品研發初期Design-in，雙方技術合作關係更為穩固，且其具有設計、製造、封裝等一貫作業能力，得以有效控管產品製程與時程，並根據客戶需求做最有效率的客製化及差異化服務，展望未來該公司產能尚屬充足，軍規產品在手訂單掌握度高，新規格的進程產品毛利率可再提升。

法人預估，全訊以微波高頻技術優勢，已陸續佈局在5G相關應用，後續能跨足AI及AIOT應用領域，預期2019年營收及獲利均可較2018年明顯提升。

ET快訊
半人高「神獸鼋」趴貨車阿伯嚇傻！網勸放生：吃了會出事
金門小坵島又現海漂豬屍！防疫人員已前往處理
情侶跨年「愛的鼓掌」上下晃！女表情突轉痛苦800萬人看呆
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：全訊科技,高頻軍規,微波通訊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋果面臨金融海嘯以來最慘一年　分析師獻3妙計助翻身

美「中概股」成包袱　科技、能源、工業全都倒

一顆蘋果重創鴻海　拖累股價再破去年低點創逾7年紀錄

美中貿易戰與景氣趨緩　銀行高階主管指數一年來低點

蘋果三個月市值蒸發逾4500億美元　相當於好市多市值的5倍

台積電4個月跌掉60元　市值蒸發1.55兆

宏達電今晚尾牙總獎金上看1300萬　韋禮安熱力獻唱

iPhone賣不好都是大陸的問題？他說關鍵是缺乏創新

全訊去年12月營收月增349%　今年可望雙位數成長

蘋果崩跌10%　大立光開盤跌破2950元

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

蘋果面臨金融海嘯以來最慘一年　分析師獻3妙計助翻身

美「中概股」成包袱　科技、能源、工業全都倒

一顆蘋果重創鴻海　拖累股價再破去年低點創逾7年紀錄

美中貿易戰與景氣趨緩　銀行高階主管指數一年來低點

蘋果三個月市值蒸發逾4500億美元　相當於好市多市值的5倍

台積電4個月跌掉60元　市值蒸發1.55兆

宏達電今晚尾牙總獎金上看1300萬　韋禮安熱力獻唱

iPhone賣不好都是大陸的問題？他說關鍵是缺乏創新

全訊去年12月營收月增349%　今年可望雙位數成長

蘋果崩跌10%　大立光開盤跌破2950元

人類首次成就！美NASA局長祝賀「嫦娥四號」登月背：令人印象深刻

得來速也能嗶！用悠遊卡就能買麥當勞　3月底全台門市全面開刷

香港前特首梁振英：盼台灣人來港　了解一國兩制的「真實情況」

菜花老狗遭棄路邊寒風中哭3天　她帶回發現「全身是病」超心疼

肚子離奇腫脹！一月大女嬰體內藏寄生胎…已有手和腳

華聞快遞／河北醫科大學、華北理工大學等助雄安醫療

雷納德返聖城遭噓爆罵叛徒　迪羅臣飆21+11+14領馬刺打傻暴龍

聲寶電鍋稱「減糖33％」安心吃飯！專家狠打臉網秒懂：低級誤導

男子侵入校園連續行竊財物　警案發5小時破案

年度第一波流星雨大爆發！全台絕佳追星觀測點推薦

財經熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

台北士林新建案殺出「每坪39萬..

快訊／美股道瓊狂跌500點　納..

計程車司機意外賺得4百億　投入..

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

短短一天！全球主要非美貨幣幾乎..

華碩輕薄筆電市佔連7年奪冠

勞保紓困貸款懶人包　超低利率讓..

少一張迪士尼　日圓漲破0.29

台股翻紅夢破滅　投資人棄股轉債

漢翔領軍A-Team 4.0聯..

外媒：台灣政府瞄準印度市場

日圓今早升破0.29荷包縮水1..

蘋果崩跌10%　供應鏈遭外資拋..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

他存股10年　累積千萬本金

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

有人取暖！2019最有望脫單星座Top3

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面