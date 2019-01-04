全訊去年12月營收月增349%　今年可望雙位數成長

▲全訊去年12月營收達5,080萬元，月增349%。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／台北報導

全訊科技（5222）為高頻軍規微波通訊整合廠商，近年內軍用防禦系統高頻通訊產品穩定出貨，今天（4日）公布2018年12月營收達5,080萬元，月增349%，年增6%，法人預估，2019年訂單能見度佳，營收有機會雙位數成長。

全訊為一專業的砷化鎵及氮化鎵整合元件公司（IDM），製程包含半導體的晶圓設計、製造、封裝組裝等，產品包括了上游的晶片（FET Chips）、分離式電晶體元件（Transistors）、單晶微波積體電路、功率放大器及射頻模組（MMICs, Power Amplifiers, Transceiver Modules）。產品的主要應用於高頻、高功率的為衛星通訊、高頻雷達系統、無線通訊設備及無線區域網路等領域，其中國防應用的軍規產品營收占比高達80%。

全訊自87年成立以來，挾高頻、高功率、高可靠度無線微波通訊之稀有技術之優勢，持續專注於軍用、航太等高規格產品，主攻少量、多樣、特殊規格微波通訊市場，國內與台灣國防單位長期合作產品歷經十年認證，現已成為台灣國防單位微波通訊產品主要供應商。在產品規格方面，軍用跟商用之間的差別除了頻段不同之外，商用講求高良率以壓低成本並且大量生產，軍用則著重穩定度及特殊規格，產品毛利遠高於商用產品，除國內市場，國外客戶遍及歐美俄羅斯及以色列等。

法人指出，該公司產品具極高門檻，主係軍規產品對性能、穩定度、可靠性要求嚴苛，產品之主要元件MTTF（Mean Time To Failure）高達100 萬個小時，這是商用廠商無法輕易跨入的關鍵，加上經過台灣國防單位長達十年的產品認證，目前已邁入量產階段，逐年挹注營收及獲利。

近年國防自主及飛彈國產化政策推動下，更有助於該公司參與客戶端新產品研發初期Design-in，雙方技術合作關係更為穩固，且其具有設計、製造、封裝等一貫作業能力，得以有效控管產品製程與時程，並根據客戶需求做最有效率的客製化及差異化服務，展望未來該公司產能尚屬充足，軍規產品在手訂單掌握度高，新規格的進程產品毛利率可再提升。

法人預估，全訊以微波高頻技術優勢，已陸續佈局在5G相關應用，後續能跨足AI及AIOT應用領域，預期2019年營收及獲利均可較2018年明顯提升。