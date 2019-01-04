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單厚之／連勝文就是「青壯打天下」的代表

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▲連勝文。（圖／ETtoday資料照）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

國民黨內最近喊出「世代交替」，不過頗有幾分「世代鬥爭」的味道。除了日前決定放棄連任的立委蔣乃辛之外，幾位較年長的資深立委都滿腹委屈，面對媒體的火氣都不小。

國民黨中央委員連勝文日前提議，讓65歲以上的資深傑出區域立委轉任不分區，讓青壯世代打天下，可同時兼顧經驗傳承和戰鬥力。他也強調，年紀不是問題，思維能伴隨時代潮流前進才是關鍵。

連勝文這番話，其實頗有道理，也很符合當下民眾希望國民黨有新氣象的期待。但略為尷尬的是，連勝文其實自己就是「青壯世代打天下」的代表人物。

「世代交替」要先培養人才

如果沒有適當的人才養成，「世代交替」未必會有好結果。馬英九時代成立國民黨「青年團」，最後都變成內鬥內行；馬英九在中南部提名的學者、不分區立委，沒有一個能打的；馬英九卸任之後，當年身邊的年輕人多數都遠離政壇，直到這次選舉才有少數馬家軍當選議員，表現如何還未知。

▲國民黨青年團最著名的成員就是徐巧芯，2018大選當選台北市松山區、信義區議員。（資料照／翻攝徐巧芯臉書） 

國民黨的人才斷層，出現已經超過20年了。從李登輝末期，國民黨革實院輪調培養人才的沒落之後，國民黨幾乎就沒有什麼新人冒出頭。這次代表國民黨選台北市、桃園市的丁守中、陳學聖，都是20幾年前就已經嶄露頭角的政治明星。翻開國民黨這幾屆的立委名單，有很多都是新黨、親民黨提拔的人才，最後為國民黨所用。有極少數冒出頭的新人，都是家族有可觀地方實力或特殊背景。

回過頭來看，2001年新黨的王建煊能代表藍軍跟蘇貞昌選台北縣長，2006年新黨的郝龍斌代表國民黨參選台北市長，都顯示國民黨的人才斷層已經非常嚴重，所以才需要向其他小黨「借將」。但國民黨一直沒有重視這樣警訊，靠著國、親、新三黨的合作、合併，又撐了好幾年。

馬英九不願給太多機會

馬英九擔任總統的八年，因為主觀上看不起立委、議員、地方勢力，所以不願意給這些人太多的機會。明明有些立委學經歷、形象都不差，但馬英九也不讓這些人入閣，導致人才完全無法流動。立委沒出路、議員上不來，只好一選再選，選到選不上為止。最後是2014、2016年兩次大敗，由選民替國民黨新陳代謝，這次議員選舉才有這麼多新人的空間。

人才培養是政黨永續的關鍵，但國民黨領導人一向不太有這個概念，國民黨的青壯世代也普遍不爭氣，講的一嘴好政治，卻沒有相應的實力。今天喊世代交替喊最大聲的，其實都是實力不足，怕選不贏老的。中南部國民黨的艱困選區一堆，也不見有任何青壯派主動請纓，寧可在藍軍優勢選區擠破頭。

過去很長一段時間，國會資深、專業是政治的顯學；直至今日，不少選民應該仍有相同的期待。資深、年長並不是代議士的原罪，只要選得上、能獲得多數民眾的支持，他就有百分之百的正當性。

如何在國會專業與人才培養中取得平衡，是政黨的責任，是國民黨那四位「相公」應該要傷腦筋的事情。這四個人不能只管自己胡牌，更應該要有本事佈局整體的選戰。

社運人士進國會後...淪為「舉手部隊」

以往各政黨的習慣，所以都是早早處理區域立委跟總統的提名，最後才決定不分區立委的名單。民進黨有政治人物、專家、社團人士各提1/3的傳統，國民黨也有樣學樣，把專家、社運人士當成廣告看板。但過去長期的經驗顯示，學者、專家、社運人士看起來雖然光鮮亮麗，但進到國會之後多數都淪為「舉手部隊」。

不同的主帥，理論上應該要擺出不同的陣勢。總統、立委不管合不合併選舉，立委候選人都是整體戰力的重要部分，而不分區則是調整戰力的主要疏洪道。國民黨如果真的要考慮整體戰力跟人才培養，就應該打破過去的習慣，先產生總統候選人，再以不分區調節區域立委的陣容，最後才提名區域立委。

不過國民黨的四個太陽，一是各有盤算、各懷鬼胎，又沒有足夠的眼界與謀略。國民黨的世代交替、人才流動，終究只會紙上談兵。除了像蔡正元、蔣乃辛這樣極少數看得開、願意華麗轉身下台的立委之外，多數人恐怕註定只能選到落選為止。

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