元旦颱風「帕布」前進泰國渡假勝地　航班渡輪全停、遊客疏散

▲泰國南部的漁船已停靠在港口。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

泰國政府已暫停南部海邊的航班渡輪服務，並協助疏散渡假勝地的旅客，官員們警告，當輕度颱風「帕布」（Pabuk）預計4日登陸泰國時，南部地區可能會出現暴雨、強風與大浪。民眾擔心，這可能是1989年時颱風「蓋伊」襲擊泰國南部以來的最嚴重天災，當時有400多人死亡。

泰國氣象局表示，「帕布」將在泰國南部的東部沿海地區肆虐到5日，預計素叻他尼（Surat Thani）、洛坤府（Nakhon Si Thammarat）的受災情況會最嚴重；素叻他尼又是蘇梅島（Koh Samui）、龜島（Koh Tao）與帕岸島（Koh Phangan）的所在地，吸引許多觀光人潮。

一名俄羅斯遊客2日在蘇梅島喪生，當時他試圖營救在浪中的女兒。根據泰國PBS電視台報導，女兒倖存下來，但父親撞到石頭後失去意識，經過搶救仍不治身亡。

軍方卡車3日晚間前往洛坤府的海濱地區，尋找尚未撤離的人。當地官員江薩（Kriangsak Raksrithong）表示，「我們準備3處避難所，目前大約有1000人。」

6 ways to survive from "Pabuk" tropical storm

by Banjong Nasae, Chief of Thai Sea Watch Association.#ThaiPBSWorld #ThailandNews #Pabuk Thailand pic.twitter.com/b8WVGI7EjN — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) 2019年1月3日

根據中央氣象局資料顯示，輕度颱風帕布（編號第01號）以每小時18公里速度，朝西北西進行。泰國氣象局稍早則表示，該風暴位於洛坤府東南部，最大風速為每小時75公里，暹羅灣可能有3到5米高的波浪，所有船隻直到5日都應該停泊在陸地上。

由於1989年的蓋伊颱風造成400多人喪生，泰國當局也相當重視這次的帕布。南部除了有興盛的旅遊業也主打漁業，許多業者都把船拉回岸邊，用繩索緊緊繫住。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）表示，「將會有大雨，我們必須為洪水與運輸上的影響做好準備，我們已做好規劃，但如果降雨量很高，仍需要一些時間來解決問題。」他與地方官員展開視訊會議，包括協調排水、調動救援車輛等問題。

泰國南部的旅遊產業帶來許多錢潮，但去年7月以來，有47名中國遊客在普吉府周邊的海面喪生，當局就對旅客的安全問題特別關注。來到蘇梅島，海灘警衛隊紛紛舉起紅旗警告人們不要出海。

泰國國家石油公司PTT的勘探和生產部門表示，將暫停暹羅灣的2個國內天然氣生產作業，並疏散人員來到岸上，第3個天然氣生產仍在運作，以此滿足能源上的需求。