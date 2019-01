元旦颱風「帕布」前進泰國渡假勝地　航班渡輪全停、遊客疏散

▲泰國南部的漁船已停靠在港口。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

泰國政府已暫停南部海邊的航班渡輪服務,並協助疏散渡假勝地的旅客,官員們警告,當輕度颱風「帕布」(Pabuk)預計4日登陸泰國時,南部地區可能會出現暴雨、強風與大浪。民眾擔心,這可能是1989年時颱風「蓋伊」襲擊泰國南部以來的最嚴重天災,當時有400多人死亡。

泰國氣象局表示,「帕布」將在泰國南部的東部沿海地區肆虐到5日,預計素叻他尼(Surat Thani)、洛坤府(Nakhon Si Thammarat)的受災情況會最嚴重;素叻他尼又是蘇梅島(Koh Samui)、龜島(Koh Tao)與帕岸島(Koh Phangan)的所在地,吸引許多觀光人潮。

一名俄羅斯遊客2日在蘇梅島喪生,當時他試圖營救在浪中的女兒。根據泰國PBS電視台報導,女兒倖存下來,但父親撞到石頭後失去意識,經過搶救仍不治身亡。

軍方卡車3日晚間前往洛坤府的海濱地區,尋找尚未撤離的人。當地官員江薩(Kriangsak Raksrithong)表示,「我們準備3處避難所,目前大約有1000人。」

6 ways to survive from "Pabuk" tropical storm

by Banjong Nasae, Chief of Thai Sea Watch Association.#ThaiPBSWorld #ThailandNews #Pabuk Thailand pic.twitter.com/b8WVGI7EjN