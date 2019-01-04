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日本慘賠15兆「睡眠負債」？　赴日台人：還是有佛心企業

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▲上班族必看！幫你挑標的、盯盤 智能投資時代來臨。（圖／記者謝婷婷攝）

▲上班族必看。（示意圖／記者謝婷婷攝）

國際中心／綜合報導

在日本職場上，超時工作又過勞的情形似乎已成常態，有4成國民每天處於「睡不飽」的輪迴，這不僅影響到個人健康，也間接導致工作效率降低、意外風險提高等等，使日本經濟一年會產生15兆日圓（約新台幣4.3億元）的「睡眠負債」。但也有台灣人到日本工作後發現，根本沒有想像中這麼可怕，待遇和福利都超優，直呼「我實在想不到讓我回台灣的理由」。

據《朝日新聞》報導，日本是世界上公認的「睡眠負債大國」，國民睡眠不足造成的經濟損失高達15兆日圓，佔年度GDP的3%。日本人的平均工時和睡眠時數是成反比，也就是說加班的情形越嚴重，員工的睡眠時間就越少，隔天又要早起上班，造成睡眠負債如滾雪球一般越積越多，形成惡性循環。

▲▼上班族,社畜,工作,加班,疲勞,過勞,累,睡覺,睡眠,失眠（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲過勞不只損害自身健康，也會造成國家經濟損失。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

日本厚生勞動省的最新資料顯示，若以6小時為睡眠基準，有40%國民都睡不到這時數，其中最嚴重的是40歲至49歲員工，嚴重睡眠不足的比例為20%，每天都睡不到5小時，且數據在近10年仍持續增加。

NHK過去就做過「國民生活時間調查」，1960年代日本人的平均睡眠時間8小時，且9成的人都在11點左右就寢，到了2017年平均睡眠時間只剩下將近6小時，其中有2成國民都處於睡眠健康高風險族群。

雖然提到日本上班族，常常會聯想到「加班」、「過勞」、「壓力大」等等，讓人比較不會想前往日本企業工作。但先前有位網友在PTT表示，自己進大手商社後，薪水高、生活品質也高，每年還有125天公定假、10多天有薪假。「進公司第一年就貸款買新車（日本貸款審核很嚴，外國人基本很困難），一個人住2LDK」，而且日本女生都很願意聯誼、出去玩，「公司應酬根本超開心」。可見日本還是有很多佛心的企業，並不是每間公司都會壓榨員工。

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關鍵字：日本,過勞,睡眠負債,日韓要聞

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