安全第一！全球20家最安全航空、廉航出爐　國泰、長榮都上榜

▲澳洲航空被評選為全球最安全航空公司之冠。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

越來越多人喜歡在忙碌的閒暇之餘，為自己安排一趟旅行放鬆，而飛機可說是旅客最常選擇的交通工具之一，當你需要從世界的一邊飛往另一邊時，總是會希望搭乘的班機是安全的，也因為這樣，國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com選出的「2019全球20家最安全航空公司」名單相當值得一看。

根據CNN報導，在這份排名中，由澳洲航空公司（Qantas）拿下第一名，台灣人經常搭乘的國泰航空（Cathay Pacific Airways）和長榮航空（EVA Air）也都榜上有名。

AirlineRatings分析了全球405家航空公司的數據，它使用了包括政府審計資料、機隊年齡和航空管理機構等12項單獨標準來評選，並加入了每個航空公司的嚴重事故記錄、盈利能力進行多方考慮，最後才排出這20名。

▲圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

排名第一的澳洲航空公司從2014至2017都獲得AirlineRatings評選為「世界最安全航空公司」的榮譽，今年，除了澳洲航空公司，紐西蘭航空（Air New Zealand）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、國泰航空（Cathay Pacific）、芬蘭航空（Finnair）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、阿聯酋航空（Emirates）、長榮航空（EVA AIR）等20家航空公司也都榜上有名。

總編輯杰弗裡．托馬斯表示，「最安全的前20家航空公司在安全性和可靠性方面都有著相當卓越的表現。」

在廉價航空公司方面，AirlineRatings也排出前10名，其中包括弗萊比航空（Flybe）、香港快運航空（HK Express）、捷星航空（Jetstar Australia）、西捷航空（Westjet）等。

至於評價最低的航空則由阿里亞納阿富汗航空公司（Ariana Afghan）、蘇利南藍翼航空（Blue Wing）、卡姆航空（Kam Air）和特里加納航空公司（Trigana）拿下，大家在旅行訂機票前不妨參考看看這份名單，給自己安排一個安全的旅行。

全球20家最安全航空公司完整名單（依字母排列）

紐西蘭航空（Air New Zealand）

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

全日空航空（All Nippon Airway）

美國航空（American Airlines）

奧地利航空（Austrian Airlines）

英國航空（British Airways）

國泰航空（Cathay Pacific）

芬蘭航空（Finnair）

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

阿聯酋航空（Emirates）

長榮航空（EVA AIR）

荷蘭皇家航空（KLM）

德國漢莎航空（Lufthansa）

澳洲航空公司（Qantas）

卡達航空（Qatar Airways）

北歐航空（Scandinavian Airline System）

新加坡航空（Singapore Airlines）

瑞士航空（Swiss Air）

聯合航空（United Airlines）

維珍集團（Virgin Airlines）

全球10家最安全廉價航空完整名單（依字母排列）

弗萊比航空（Flybe）

邊疆航空（Frontier）

香港快運航空（HK Express）

捷藍航空（Jetblue）

捷星航空（Jetstar Australia）

湯瑪士·庫克航空（Thomas Cook）

沃拉里斯（Volaris）

伏林航空（Vueling）

西捷航空（Westjet）

威茲航空公司（Wizz）

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