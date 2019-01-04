新年第1天...他在家門外被墜毀直升機砸死　網：以後過年都扎心

▲ 當時直升機上的乘客夫妻正在錄影，可以看到1分鐘後直升機突然失去控制，畫面相當混亂。

國際中心／綜合報導

巴西42歲男子萊特（Alessandro Correia Leite）剛跨完年來到2019年第一天，沒想到早晨才與父親喝完咖啡，一出門便遇上死劫，遭到天外飛來的觀光直升機活活砸死。萊特父親當下聽到巨響，趕緊衝出門查看，一看到罹難者竟然就是自己的兒子。

▼ 直升機於早晨墜毀後，門窗幾乎都扭曲變形。（圖／翻攝Paulo Franco Franco I臉書，下同。）

根據英國《每日郵報》報導，這架觀光直升機當時載著一對夫妻前往海灘遊覽，只是才剛起飛1分鐘就開始失去控制，直接墜落在萊特家門外的街道上，幸運的是，直升機駕駛和遊客夫妻只受到輕傷，沒有生命危險。警消人員則在第一時間內趕到現場進行救援。

萊特父親尼托（AntônioCorreaLeite Neto）表示，當時兒子跟他一起喝完咖啡後便出門了，自己則躺在臥室裡休息，突然間窗外傳來直升機墜毀的巨響，自己出門看到有人倒在地上時，還請另外一位孩子報警處理，只是當時自己走近觀察時「起初還沒有發現是他」。

▼ 警消人員正在現場進行救援蒐證。



觀光直升機負責單位「赫利」（Helicon）除了表達對事故的遺憾外，也願意賠償萊特家屬德損失。目前警方仍在調查墜機事件，但尚未說明事故發生的原因。據悉，當時機上男乘客在墜機時仍在錄影，但影片也尚未對外公布。

許多網友對這起事件紛紛表示，「真的是飛來橫禍」、「這機率比中千萬彩卷還低吧........居然撞上了」、「以後這家人每年新年都過得扎心」、「這真是倒了八輩子霉了」、「新年竟然從悲劇開始，祝他們早日康復」。