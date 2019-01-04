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蘋果崩跌10%　大立光開盤跌破2950元

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▲▼蘋概股3日遭法人拋售情形。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

受到蘋果財測下修的影響，美國四大指數今（美國時間3日）日再遭空襲，蘋果股價再狂瀉10%，美科技股與半導體類股同步暴跌。台股供應鏈再受衝擊，股王大立光今（4）日一開盤就跌破3000元大關，最低來到2454元，跌幅1.98%。

蘋日昨日先跌7%，今日再跌10%，市值蒸發近750億美元，僅剩6,747.48億美元，創下自2013年以來新低。

蘋概也從昨日開始被外資拋售，台積電昨日遭外資賣1.4萬多張最多，三大法人倒貨1.3萬張，ADR下重挫5.91%，今日開盤亦下挫，摜破前波低點210元，跌6元或2.78%。

大立光雖然近期傳出接下三星大單，但受到大環境影響，遭外資連六日賣超，且近兩日兩度跌破3000元，明（5）日即將公布12月營收，執行長林恩平也預告「不太好」，股價恐繼續修正。

美股今日四大指數都下滑，其中道瓊指數下跌660.02點，S&P 500指數下跌62.14點，不僅蘋果公司股價再狂瀉10%，美國的蘋果供應商受連累，包括Skyworks Solutions下跌10.7%、Cirrus Logic下跌 8.5%、Qorvo下跌 9%。

法人表示，由於美國S&P500股價與企業EPS高度相關，然而近期受諸多風險影響，包括美中貿易戰衝擊全球經濟、美國財政政策效應遞減、聯準會緊縮政策之影響性遞增等，保守評估美股中長期走勢震盪。

台新投顧副總黃文清表示，展望第1季，新iPhone XS/XS Max新功能追加有限，且XR相對單價高，性價比相對低，加上進入傳統淡季，建議短期避開相關個股。

▼大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：大立光,法說會,股王,林恩平,蘋果概念股

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