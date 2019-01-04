蘋果不甜台股開盤大跌逾140點　指數失守9400大關創近一年新低



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

蘋果下修財測，加上美國製造業數據不如預期，重創美股道瓊指數血洗660點，加上日韓股開盤也下跌，台股今（4）日台股在大立光、台積電、鴻海蘋概3王領殺下，指數開盤跳空下跌65.18點，以9427.24點開出，在電子股領跌，傳產與金融全面跟進一厥不振疲勢下，截至上午9點3分，指數大跌逾140點，目前最低下探至9347.89點，創下近1年來新低，早盤上市櫃共計有941家公司下跌。

八大類股全盤皆墨，以電子類股、半導體、光電類、電子零組件股表現最差，跌逾2%，百貨類股跌最輕0.2%。

蘋果在中國大陸市場的銷售不佳，創下是蘋果 2007 年推出 iPhone 以來第一次發佈財測預警，蘋果股價盤後跌勢沈重，台廠蘋概股昨日也全數慘跌。台積電大跌近2%，大立光與鴻海走勢也很弱，整體電子股同受蘋概股拖累，蘋概三王加上15檔蘋概股全倒，總計市值蒸發1473億元。惟5G概念股有基本面護持，相對抗跌。

蘋果因中國大陸智慧手機銷售趨緩，下修財測，股價大跌9.96%，衝擊美股重挫，加上最新製造業數據不佳，拖累每股四大指數重挫，美股道瓊指數下跌660.02點，或2.83%，收22686.22點。S&P 500指數下跌62.14點，或2.48%，收2447.89點。那斯達克指數下跌202.43點，或3.04%，收6463.50點。費城半導體指數下跌69.27點，或5.94%，收1096.03點。

法人表示，蘋果不甜、經濟走疲、美政黨協商失敗，部分政府關門危機未解，市場缺乏好消息，台股連二日都收低，技術面每況愈下。籌碼方面，三大法人同步賣超，外資期現貨偏空操作。

雖然川普對1月7日新一輪美中貿易談判抱持樂觀態度，但市場仍擔憂全球經濟成長走緩，在基本面、技術及籌碼面都偏弱下，美股又表現不佳增加市場邁入熊市疑慮，加上日韓股市目前開盤大跌，台股前低9400點預期難守，建議近期觀望降低持股操作。

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