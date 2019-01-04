台指期跌逾80點破9400點難守前低　全是美股暴跌660點、綠蘋果惹禍

▲受美股4大指數重挫波及，台指期今天同步開低，再度失守9400點關卡難守前低。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果以大陸經濟成長趨緩為由下修財測，加上經濟數據表現不佳，美股4大指數慘遭血洗，其中道瓊工業平均指數大跌逾600點，亞股也同步淪陷、綠空罩頂，台指期今（4）日開低摜破9400點大關，早盤大跌逾80點，3大期指一片綠油油，難守前低點。

蘋果下修財測加重全球擔憂經濟放緩的情勢，拖累股價直逼6年來最大單日跌幅，加上製造業數據表現不亮眼，美股4大指數再度慘遭利空壓境，其中道瓊工業平均指數終場狂瀉660.02點，跌幅2.83%，收在22686.22點；那斯達克指數收低202.43點，跌幅3.04%，以6464.5點作收；標準普爾500指數也跌62.14點，跌幅2.48%，收報2447.89點；費城半導體指數尾盤下挫69.27點，跌幅0.5.94%，收1096.03點。

台股在美股重挫波及以及蘋果下修財測等影響下，引發蘋概股殺聲隆隆，大立光盤中一度跌破3000元大關，鴻海也摔破70元，使得指數開低走低，終場下挫61.72點，收在9492.42點，成交值896.82億元，三大法人合計賣超62.42億元，自營商買超33.79億元，投信賣超7.44億元，外資及陸資賣超88.77億元。

台指期周四震盪走跌，一開盤直接摜破9500點大關，3大期指均呈現逆價差，盤中賣壓沉重，終場下跌86點，以9440點作收，成交量13萬686口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1351口至3861口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2518口至3萬3251口。