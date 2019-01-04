老翁一生投身華文教育　捐錢助學校、蓋廟宇「就怕忘了根」

▲鄭棉發認為華文教育非常重要。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

祖籍大陸廣東的男子鄭棉發出生在柬埔寨的傳統華人家庭，年過七旬的他走過無數的動亂，年輕時曾被迫中斷學業，因此更知道華文教育的重要。他花費畢生新力資助不少柬埔寨人，也使得華文教育在柬埔寨逐漸普及，他的孫子還曾自告奮勇，自動更換一所華校中的LED燈。

《人民日報海外版》報導，鄭棉發於1943年出生，來自一般的華人家庭，由於遇上戰亂，1974年與家人搬到越南，後來1981年又回到柬埔寨創建自己的事業。身為在柬埔寨出生的第二代潮汕人，他不忘自己的根本，堅持用潮汕話與子女交談。

鄭棉發觀察到，華文教育在柬埔寨的路程十分坎坷，許多華校曾在戰亂後被迫關閉，許多人都不識中文，直到華文後來逐漸復興，至今有許多相關的學校。他回憶，1994年時柬埔寨潮州會館底下的一所學校只能容納百名學生，想要設立分校又有難度，當時為副會長的他便建議向銀行貸款，他自己也借出10萬美元（約台幣300萬元），帶領其他華人一起出力。

隨著一帶一路的發展，柬埔寨也有不少工程是由中國企業所承辦，鄭棉發說，為了更順利溝通，很多柬埔寨人都去學習華文，中國也有老師被派來協助華校教學工作。不過，他也指出很多華校都有師資、財源短缺的狀況，還有待解決，除了華人們要共同努力，也必須要有相關單位的支持。

鄭棉發資助華文教育之餘，也參與柬埔寨數十個廟宇的建設與維修工程。他說，華文是為了讓華人後代掌握自己祖籍的語言，而協助捐贈建造廟宇的資金，則是為了讓在柬埔寨的華人擁有精神上的寄託，若是一個民族沒有了信仰，未來也不知道根在何處。

鄭棉發說，他願意花費畢生的精力繼續努力，而上天既然給了他這個付出的機會，他就會奮力做下去。