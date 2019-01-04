半人高「神獸鼋」趴貨車！阿伯狂喊夭壽　網勸放生：吃了會出事

肖奈 發表於 爆料公社 好大隻的大王X⋯我第一☝️次看到這麼大隻。 由爆料公社發佈於 2019年1月3日 星期四

網搜小組／綜合報導

台南一名網友3日在臉書「爆料公社」PO出一段28秒的影片，只見停在路邊的小貨車車斗放著一隻大約半個成年人高的「動物」，一旁圍觀的阿伯們紛紛用台語喊著「哦！夭壽」、「嚇死人」。網友們看完影片認出牠應該二級保育類動物「鼋（音同元）」，一面倒留言趕快放生或聯絡專家來處理，「這吃了你家會出事啊！」

影片中，只見7、8名民眾圍在小貨車旁看著車斗中央的動物，牠看起來體型約有半個成年人高，趴在上頭一動也不動；阿伯們則七嘴八舌討論著，還有人慫恿趕快抓起來拍照，這時一名穿著雨鞋的男子跳上車斗，彎腰用雙手抱起這隻巨大的動物，還將牠轉向面對鏡頭，嚇得旁人連忙直呼「哦！夭壽」、「嚇死人」、「上電視啦」、「應該有60台斤（約36公斤）」。

▼▲民眾把車上的「巨獸」抱起來。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

雖然這段影片時間、地點都不明確，但一PO出還是引起熱烈的討論，網友們紛紛猜測這隻巨物的真實身分，同時也不忘提醒應該要趕快放生，「這是神獸啊」、「成精啦」、「人家活這麼久都好好的，就別為了展示而展示，讓牠去該去的地方吧」、「這吃了你家會出事啊」、「有一次我抓到很大的鱉，心善一念就放了，結果得到一筆意外之財，雖然不多，但我覺得是牠在報恩」。

也有眼尖網友認出，影片中的動物應該就是二級保育類動物「鼋」，俗稱沙鱉。其實去年8月在台中市豐樂雕塑公園的水池內，就曾於清淤時發現一隻鼋，體重37公斤、長60公分、寬50公分，後來被建設局人員暫時養在雲林的臨時安置池，牠的吻部極短與一般的鱉外型不同，屬於外來種動物，只是目前研究文獻不多，僅知道為肉食性動物，是食物鏈的高端獵食者。

▼台中市豐樂雕塑公園發現的鼋。（圖／台中市政府建設局）