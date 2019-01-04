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蘋果新興市場潰敗　外媒：亞洲市場重度依賴日韓等成熟市場

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▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲蘋果iPhone銷售在新興國家市場難以推動，只能依賴日本、韓國等成熟市場。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）以中國大陸經濟成長減速為由，調降年度第一季營收預測，營收預估為840億美元，低於原本預期的890億至930億美元，外媒分析，蘋果在亞洲市場的營收主要都是依賴日、韓等成熟市場，在新興市場斬獲非常有限

據CNBC報導，蘋果2日盤後下調營收展望，執行長庫克（Tim Cook）在公開信中承認iPhone的營收低於預期，使得蘋果本季的營收低於原先預期，而究其主因，是由於iPhone的新機更換沒有想性中那麼強勁。換機不踴躍的原因除了整體經濟挑戰外，還有電信補助減少、強勢美元及換電池的降價方案等因素。

報導分析，蘋果亞洲地區的銷售，撇除中國大陸市場，在日本、韓國、新加坡等成熟和富裕的經濟體中表現相當良好，高價iPhone的銷售表現也頗有斬獲。但在東南亞等新興國家地區，因為當地民眾收入相對較低，使蘋果產品的銷售遇到瓶頸。

日本和韓國是全球最成熟的智慧型手機和行動設備市場之一，蘋果在這兩個國家取得相當大的進展，在日本市占率已衝上第一名，而在韓國方面，雖然蘋果仍須面對當地行動設備大廠三星和LG的夾殺，但據網路分析公司StatCounter的數據顯示，蘋果去年在韓國市場的排名僅次於三星，並領先於LG。但這兩國目前都面玲嚴重的高齡化問題，因此，在未來的幾十年當中，日本與韓國能繼續為蘋果帶來多少營收仍有待觀察

而總人口擁有6億的東南亞是蘋果積極搶進的市場，據研究公司IDC的數據，截至2018年第三季，蘋果在新加坡的市場占比約為39％，但在印尼、泰國、越南等其他東南亞大型經濟體中，市佔率卻是落後其他對手，例如在印尼，該公司僅有約1％的市佔率。新加坡IDC研究經理Kiranjeet Kaur表示，這是因為，多數民眾因為經濟能力，只能選擇購買韓國和中國大陸廠商出產的便宜型號

而南亞的印度也是蘋果近年積極搶進的市場，但該公司在當地的銷售一直無法順利推動，據Counterpoint Research的數據，去年第三季，蘋果的競爭對手中國大陸品牌小米和韓國品牌三星在當地智慧型手機市場市佔分別為27％和23％，蘋果則無法排進這份市佔榜當中，而據IDC的數據，蘋果在印度市場僅有約1％的市佔率。相關人士則指出，印度雖然中產階級愈來愈多，但是卻缺乏中國大陸那種購買力

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關鍵字：蘋果,日本,韓國,新興市場,新加坡,泰國,印尼,越南,iPhone,銷售,中國大陸

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