15歲少年跨年前夕炫槍「打死身旁好友」　慌亂中自轟身亡

▲警方拉起封鎖線。（圖／翻攝自推特／@GwinnettPd）



國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一群青少年日前在跨年夜前夕玩槍，其中15歲的霍奇斯（Devin Hodges）不慎槍殺好友，先打給911報警，隨後卻被警方發現自轟身亡。目前還不清楚霍奇斯的槍枝從何而來，警方正繼續調查。

霍奇斯當時與另外3名朋友在一處小屋玩槍，他想炫耀自己的手法，卻意外打中旁邊17歲的卡雷斯（Chad Carless），導致對方死亡。據了解，憾事發生後，霍奇斯在2棟房子間奔跑，隨後用手槍奪走自己的生命。

谷內郡（Gwinnett County）警方表示，在與目擊者多次對談後，得知霍奇斯當時在把玩手槍，怎料卻不慎開槍。這群青少年還把炫槍的影片發送給15歲的貝內特（Bralen Bennett），他在元旦醒來時發現好友已經死了，非常傷心。

美國槍枝所衍生的暴力問題層出不窮，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據庫資料，2017年因為槍枝而死亡的人數達3萬9773人，創下1979年來的新高。

Here is the latest on the shooting and suicide on Riverlanding Circle in unincorporated Lawrenceville. Our thoughts are with the families of both these young men. pic.twitter.com/jdo726alqE — Gwinnett Police Dept (@GwinnettPd) 2019年1月1日

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