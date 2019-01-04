台灣希望能擺脫對中國大陸的依賴　外媒：台灣政府瞄準印度

▲印度。（圖／翻攝自網路）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，種種跡象顯示，台灣經濟正努力不再依賴中國大陸，而位於南亞的印度正是台灣政府的新目標。

據《金融時報》報導，台灣貿易非常依賴出口，出口貿易佔國內生產毛額（GDP）比重超過一半，過去台灣因為地點的關係，總是依賴中國大陸低廉的生產成本做為生產基地，此外，中國大陸在台灣的出口也佔了相當重要的一塊，比率高達40％，且有超過10萬家台灣企業在對岸設有據點，其中不乏高科技公司。

但報導指出，近年台灣內部對於過度依賴中國市場的狀況也有聲音出現，同時也是對於北京政府的政治壓力的擔憂。因此，2016年民進黨的蔡英文當選中華民國總統後，就宣布將實施「新南向政策」，東南亞將是台灣新的投資目標，但相關官員卻表示，印度才是台灣真正的目標。

▲中華民國總統蔡英文2016年上任後，積極想解決台灣經濟過度依賴中國大陸的情況。（圖／記者周書羽攝、新華社）

台灣外貿協會董事長黃志芳表示，印度是台灣對外經濟展略非常重要的一塊，「我覺得印度就像3、40年前的台灣，也像20年前的中國大陸。」他指出，印度當地的勞動力成本低，但卻有高技術，再加上工業補助，種種條件都非常適合台灣的電子製造商，此外，該國人口數也有望超越中國，經濟成長也相當可觀，因此發展該國的國內市場也是一項重點。

但報導認為，台灣要扎根印度市場難度相當高，截至2016年，在印度有設點的台灣公司竟不到100家，就算是有前進印度設廠的鴻海、緯創等多家台灣大企業，發展也多不如預期。

而已將商品出口至印度超過10年的醫療輔具公司康揚輔具，再經過約5年的延遲，才要在印度當地建設工廠，該公司經理指出，因為在印度購買土地時常常會發生「荒謬」的事，且要在當地發展，必須要自行建立一套物流和倉儲業務。雖然發展困難，但台灣官員仍將康揚輔具列為台灣140萬家中小型企業的榜樣，因為該公司近年在中國的銷售出現停滯，但在印度的銷售每年卻都有25％至30％的成長。

資誠聯合會計師事務所會計師Laisha Rajendran表示，該公司為台灣客戶提供印度相關諮詢服務，她表示，去年在印度經營的台灣公司數量出現翻倍，目前約有200多家。她也提到，近期因為美中貿易戰的關係，台灣公司對於印度市場的詢問增加約35％。

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