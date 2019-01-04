　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

拿20cm長刀狂捅「前女友」致死！　醋男藏車庫行兇：不能沒有妳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

英國一名嫉妒心超強的男子吉弟米納斯（Gediminas Jasinskas），因為見不得前女友克里斯緹納（Cristina Magda-Calancea）與其他男子有所接觸，竟然躲在前女友家中的車庫，等人下班回家之後，用20公分長的刀子往克里斯緹納的頸部、胸部和腹部等地亂刺，造成被害人傷勢過重死亡。

根據外媒報導，吉弟米納斯跟克里斯緹納從2016年8月開始交往，兩人在結束一次峇厘島的旅行之後，於2018年7月時分手。當時克里斯緹納曾向家中的人表示，男友的嫉妒心跟占有慾很強，這男的正在吞食他的生命。

就在兩人分手沒多久，克里斯緹納更收到吉弟米納斯的訊息，上面寫道「我不能沒有你，不管你到哪裡去，我都會找到你。」而克里斯緹納的家人也證實，吉弟米納斯是一名容易嫉妒的男人，如果有任何人對他女友表現出有興趣，他會變得好鬥。

事發當天，吉弟米納斯坐計程車到前女友家中，並躲在車庫裡一直到晚上10點，當克里斯緹納進車庫放自行車時，他手持20公分的長刀，見到人就一陣亂刺亂砍，隨後從現場逃離。報導中指出，吉弟米納斯在12月時被逮捕，並承認犯有謀殺罪，法院拒絕他因為「情緒激動」而殺人的說法，並判處他至少20年的監禁。

ET快訊
影／恐怖！2色匪扒光母女綑綁猥褻　凌辱6小時強拍裸照
台中沙鹿元大銀行遭搶　單車匪持菜刀搶20萬逃逸
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：嫉妒,前女友

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捐精男25年造出67個小孩　連被授精的女同志也愛上他

天外飛來直升機！衰男新年家門前慘遭壓死　這對夫妻錄下驚恐一瞬間

噁男性侵山羊遭活逮　竟無恥辯：我有先「徵得同意」！

「停止呼吸」只剩6%生存率！她慘遇雪崩被掩埋20min　迷茫中看見「來世」

要妻子塞「空氣清新劑」到他體內！蠢男交歡中玩嗨　慘送醫動手術

澳洲再傳綠葡萄「藏縫衣針」 孕婦清洗完手割傷險吞下

舞池變火海！夜店跨年持仙女棒倒數灑紙巾　網酸「跨完直接普渡」

老公癌逝8周後她重新約會　遭受「親友唾棄」仍再婚找回幸福

川普推特語錄／財政部收關稅收了數十億　多方貿易談判進展很好

正妹滑手機撞到人　下秒被打到「下顎骨折縫14針」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

澳洲再傳綠葡萄「藏縫衣針」 孕婦清洗完手割傷險吞下

舞池變火海！夜店跨年持仙女棒倒數灑紙巾　網酸「跨完直接普渡」

老公癌逝8周後她重新約會　遭受「親友唾棄」仍再婚找回幸福

川普推特語錄／財政部收關稅收了數十億　多方貿易談判進展很好

正妹滑手機撞到人　下秒被打到「下顎骨折縫14針」

神父染指姊妹花！「女兒遭性侵自殺」父雇殺手怒轟5槍　戀童犯慘死

超變態！20歲男跨完年爬窗進房　性侵自己82歲祖母

辣模性感沖澡！下秒「遭小頭砸爆」臉猙獰　百萬網友噴笑狂重播

新年第1天...他在家門外被墜毀直升機砸死　網：以後過年都扎心

拿20cm長刀狂捅「前女友」致死！　醋男藏車庫行兇：不能沒有妳

前美駐烏克蘭大使：華盛頓可能在2個月內提供基輔武器　還將發起對俄新制裁

學姐黃瀞瑩亂入《悶鍋》　演員嚇倒「竟然是本尊」

將與陳其邁同框直播　卓榮泰：好久沒公開吃火鍋了憋好久

金門防疫戰／防堵非洲豬瘟　直擊金門機場「全力防堵豬肉輸台」

澳門碼頭客流量大跌20%！　人被港珠澳大橋「搶」走了…

手機綁定萬事達卡「嗶」進高雄捷運　每週五可免費搭車

世界球后穩坐108週　戴資穎16日馬來西亞展開新賽季

Jo Malone推出「香氛絕配」限定包裝，今天開跑！

16人均安！貨船漂流台東外海終拖抵花蓮港　污染危機同步解除

回嗆習近平後網路聲量大漲　蔡英文：我做總統該做的事

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

貨櫃車撞飛21輛機車！騎士4死..

弘大商圈元旦驚傳大火狂燒13名..

美股道瓊重挫660點！科技股下..

她慘遇雪崩被掩埋20min　只..

多明尼加男送醫　竟從直腸拔出「..

長未必長命！性器越大越易心臟病

川普拒解僵局　美政府料繼續停擺

辣模沖澡！百萬網友噴笑狂重播

壽喜燒店家加料　鍋內飄4隻大蟑..

絕對想不到 GG受傷的千百個..

男客沒吸管暴走　被拳擊女店員痛..

聞到魚味過敏　斷氣前：爸我愛你

更多熱門

相關新聞

懷疑小鮮肉奪愛　笨男騎失竊車潛入房埋伏

高雄市一名姜姓男子最近與女友感情生變，懷疑是鄭姓友人從中作梗，居然偷偷請鎖匠開門潛入對方家中，欲要談判，結果後來臨陣脫逃在家中樓下被警方逮到贓車，全案依竊盜罪及侵入住宅移送橋頭地檢署偵辦。

人夫偷情前女友　浴照截圖成鐵證　

燒前女友出獄　莽男掐昏女友遭判刑

為了長髮背殺姐　刺青男撂友5打2狂毆她現任

讓前任過夜！男友：她睡沙發　正宮怒了

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

他存股10年　累積千萬本金

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面