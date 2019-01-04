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台北士林新建案「每坪39萬」刷新最低價　內湖瑞光路打出4字頭

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財經中心／綜合報導

台北市房價在農曆年前出現3字頭的超低價，而且還是位於士林區的新建案，建商的目的是想加快舊案及餘屋案的銷售進度，意求過個好年，才會出現這樣的破盤價，但買氣似乎沒有跟著上揚，未來發展仍不樂觀。

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲近年來因為房價居高不下，許多民眾都還在觀望中。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關，下同）

住展雜誌3日公布最新市調，發現台北市士林社子地區的住宅案，主打河岸景觀大戶新屋，每坪開出39萬元起的破盤價，創下目前線上銷售建案中的最低紀錄，而內湖的廠辦案也強打「瑞光路4字頭」，遠低於同路段（約6字頭）的行情。

住展雜誌企研室經理何世昌認為，這是因為建商想加快結案一些銷售期較長的舊建案，或是餘屋案，為了節省成本於是主動大砍價。不過，現階段看來買氣並沒有因此跟著上揚，未來房市買賣發展仍不是很樂觀。

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市新建案出現每坪3字頭的超低價。

此外，永慶房屋根據實價登錄資料回顧2018年北市交易熱門社區，發現是中山區的「大直美堤花園」（基河國宅）拔得頭籌，其次為松山區的「松山新城」，接著是文山區的「觀星台北」。

慶房屋業管部資深經理謝志傑提到，觀察2018年熱門的社區房價，不少都略低於區域行情，對於自住客來說相對好入手，而根據永慶房屋趨勢前瞻報告顯示，2019年第一季房價呈現盤整及小幅緩跌格局，短期內房價大起大落的機會低，加上近期央行宣布利率連十凍，房貸利率持續維持低檔，有意購屋的民眾不妨趁此時機多看多比較。

►北市十大熱門社區　最低只要3字頭可入手

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關鍵字：房產,建案,買房

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