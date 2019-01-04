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神父染指姊妹花！「女兒遭性侵自殺」父雇殺手怒轟5槍　戀童犯慘死

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲少女遭神父性侵，最後自殺身亡。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合外電報導

義大利一名45歲的神父總是表現出非常善良、溫厚的樣子，也主動教導教會裡的孩子，家長相當放心，於是讓小孩和他單獨，沒想到他慈藹面容的背後卻是充斥戀童邪惡的想法，他多次染指孩童，甚至性侵了一對未成年的姊妹，其中一名剛滿15歲的女孩因走不出受害陰影而上吊身亡。最新消息指，這名神父出獄後被人發現身中5槍慘死，警方認為是被害姊妹的父親花錢請殺手將他殺害。

2007年，當時在義大利南部城市貝內文托（Benevento）某處教堂服務的34歲神父馬塔拉佐（Giuseppe Matarazzo），認識了時常到教堂祈禱的小姊妹，他竟然泛起邪念，對姊妹倆伸出狼爪，性侵兩名少女得逞。雖然他在事件爆發後沒多久就遭到逮捕，但其中一名剛滿15歲的受害小姊姊因走不出內心的陰影，在他入獄後就上吊身亡。

▲神父染指女童，坐牢11年後突慘死。（圖／翻攝自每日郵報）

▲神父染指女童，坐牢11年後突慘死。（圖／翻攝自每日郵報）

被判11年6個月徒刑的馬塔拉佐於2018年6月服完刑期假釋出獄，然而在他出獄一個月後，警方在7月19日當天發現他身中5槍斃命，查出殺害他的人是職業殺手所為，凶器是一把「點44麥格農」（.44 Magnum）左輪手槍。

檢警懷疑，職業殺手是馬塔拉佐性侵的受害少女父親所雇用，證實這是一起雇凶殺人事件，槍手身分不明、也不知其所在，但警方已經展開調查幫槍手開車的另外2名涉案男子。

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關鍵字：性侵,神父,戀童,殺手

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