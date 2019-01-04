　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

要妻子塞「空氣清新劑」到他體內！蠢男交歡中玩嗨　慘送醫動手術

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自每日郵報）

▲男子直腸中卡空氣清新劑。（圖／翻攝自每日郵報

國際中心／綜合報導

多明尼加一名40歲的男子先前要求妻子，在兩人交歡的時候將一罐「空氣清新劑」塞入他體內，沒想到這罐空氣清新劑進得去卻出不來，最後他只好趕緊就醫動手術，將體內的異物取出。對此，當地醫院表示，這樣的案例其實並不罕見，但通常在體內的東西都是情趣用品玩具，不過他們也曾經從直腸中，取出木棍、塑膠物體以茄子等蔬菜。

根據外媒報導，這名來自多明尼加的男子不願意透露姓名，他在一次與妻子進行魚水之歡的時候，要妻子把一罐空氣清新劑塞入他的直腸內，但是東西卻卡在裏頭，最後只能送醫急救，並在經過約2個小時的手術之後，才順利將空氣清新劑取出。

多明尼加首都聖多明哥Francisco Moscoso Puello醫院表示，該名男子在術後情況穩定，不過像他這樣的類似病例其實並不罕見，但最常出現的東西是情趣玩具，偶而還會發現直腸內藏有木棍、塑膠物體，以及茄子等各式各樣的蔬菜。

報導中指出，一名醫生告訴當地媒體，即使因為這種原因就醫會很尷尬，但是如果遇到這種請況還是建議及早就醫，這對治療來說是一件很重要的事。一名健康顧問稱，將物體放入體內以獲得性滿足是一種舉有潛在危險的作法，會影響人體健康跟長期性的性生活；不安全的物品可能會導致體內出血、腸道損傷或其他傷害。

ET快訊
阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤：做了些對不起大家的事
碧潭鬼王卡亡魂！阿嬤輕生託夢「眼進水」結局讓網友哭了
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：空氣清新劑,多明尼加,交歡,直腸,異物

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

情侶跨年「愛的鼓掌」緊貼上下晃！女表情愉悅突轉痛苦　800萬人看呆

可跟蹤水下設備　俄國防部開始部署DIABAS「水聲反導」系統

政府停擺第12天…川普拒解僵局原因曝光　「因為我看起來會很蠢」

2印度婦女「踏入神廟」爆血腥衝突！1死百人傷...克勒拉省「交通癱掉」

加拿大「可憐孤單男」夜闖白宮：請川普幫我找個老婆！

「停止呼吸」只剩6%生存率！她慘遇雪崩被掩埋20min　迷茫中看見「來世」

要妻子塞「空氣清新劑」到他體內！蠢男交歡中玩嗨　慘送醫動手術

情侶跨年「愛的鼓掌」緊貼上下晃！女表情愉悅突轉痛苦　800萬人看呆

貨櫃車撞飛21輛機車！「保齡球高速輾肉」騎士4死18傷　鮮血殘骸噴散

美股道瓊重挫660點！科技股下殺　歐股收黑、蘋果跌勢6年最慘

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

「停止呼吸」只剩6%生存率！她慘遇雪崩被掩埋20min　迷茫中看見「來世」

要妻子塞「空氣清新劑」到他體內！蠢男交歡中玩嗨　慘送醫動手術

情侶跨年「愛的鼓掌」緊貼上下晃！女表情愉悅突轉痛苦　800萬人看呆

貨櫃車撞飛21輛機車！「保齡球高速輾肉」騎士4死18傷　鮮血殘骸噴散

美股道瓊重挫660點！科技股下殺　歐股收黑、蘋果跌勢6年最慘

陸「向陽紅一號」海研船在沖之鳥海域調查　日本2度向北京抗議

千「雞」百怪！GG受傷的千百個原因 你絕對想像不到

川普推特語錄／財政部收關稅收了數十億　多方貿易談判進展很好

CES 2019全螢幕趨勢　三星「螢幕發聲技術」取代聽筒功能

政府停擺第12天…川普拒解僵局原因曝光　「因為我看起來會很蠢」

林志玲7年堅持做一件事！　被笑「沒人扛得起」：這是我存在的意義

燈會人形燈籠自帶配樂「他的眼光」！晚上路過要收驚　主辦單位急撤

半人高「神獸鼋」趴貨車！阿伯狂喊夭壽　網勸放生：吃了會出事

南投草鞋墩人文觀光夜市繼續營業　江欽良：不忍攤販面臨窘境

大陸電動車致敬Honda Urban還搶先開賣　只要27萬就能入手

「停止呼吸」只剩6%生存率！她慘遇雪崩被掩埋20min　迷茫中看見「來世」

蘋果崩跌10%　大立光連兩日跌破3000元

1月星座運勢／獅子事業感情都滿分　牡羊突然很想養小孩？！

蘋果不甜台股開盤大跌逾140點　指數失守9400大關創近一年新低

台灣希望能擺脫對中國大陸的依賴　外媒：台灣政府瞄準印度

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

美股道瓊重挫660點！科技股下..

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

貨櫃車撞飛21輛機車！騎士4死..

弘大商圈元旦驚傳大火狂燒13名..

川普拒解僵局　美政府料繼續停擺

絕對想不到 GG受傷的千百個..

男客沒吸管暴走　被拳擊女店員痛..

印度婦女踏入神廟引爆衝突！1死..

多明尼加男送醫　竟從直腸拔出「..

陸在沖之鳥海域調查　日本2度抗..

聞到魚味過敏　斷氣前：爸我愛你

川普：財政部關稅收了數十億

日本天降火球 人被強光巨響嚇..

更多熱門

相關新聞

喜好咬異物習慣　易造成前牙開咬

現今社會牙齒矯正已經越來越普遍，不論是青少年或者是成年人，甚至是為了做假牙的中年病人，都有可能會接觸到牙齒矯正治療，但對於矯正醫師來說前牙開咬算是很棘手問題，主要是因為這類型的咬合跟習慣以及口腔周圍肌肉很有關係，這類錯誤咬合治療後的復發率也相對比較高。

水手總管：拉丁裔又懶又笨

陸大使讚多明尼加：新朋友不一般

紅人3多明尼加車禍1死2命危

北京派使駐我斷交國　陸媒力推

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

周杰倫為何不曝光小孩？夫妻共識超有愛

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

熊熊忍遭偷吃6年　目睹小三躺床

有人取暖！2019最有望脫單星座Top3

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線

媽沒買坐票抱幼兒硬坐！他怒逼位被讚爆

快訊／台灣大道嚴重車禍！闖紅燈釀4傷

快訊／深夜地牛翻身！0202規模4.7淺層地震　南台灣有感

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面