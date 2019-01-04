「停止呼吸」只剩6%生存率！她慘遇雪崩被掩埋20min　迷茫中看見「來世」

▲雷哈娜被救出時的情況。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

英國一名29歲的滑雪運動員雷哈娜（Rhianna Shaw）在2012年2月時，到奧地利的聖安東滑雪，沒想到當時意外她另一名也在滑雪的人相撞，撞擊力道之大讓一旁的壁架斷裂，引發一系列的雪崩；雷哈娜被大雪將向下推移了200公尺後遭到覆蓋，當下她只想著自己應該已經死了，幸虧她的朋友們發現不對勁，緊急趕上去找人，才將濕漉漉、已經失去意識的她救出。

根據外媒報導，事發當時雷哈娜正在一個斜坡上滑雪，但卻意外與其他人相撞，兩人的撞擊力道過大，造成一旁的壁架斷裂而引發雪崩，2個滑雪半從她腳下飛走，她整個人不停地翻滾，隨後又遭到大雪向下推了200公尺；當她停下時開始感覺到身上的重量不停增加，雪的重量讓她根本無法移動也不能順暢呼吸，儘管試圖尖叫求救，但很明顯地沒有人能聽到她的聲音，她決定停止呼吸，然後周邊的一切突然變得好寧靜。

待在雪中的這段時間內，雷哈娜開始出現幻覺，她說她感覺自己在一片寧靜蒼白的森林當中，沿著一條小路在行走，而路的兩邊則是有很高的長青樹，一切都像白晝依樣明亮，但是平靜的很奇怪，地面上貌似有一點雪，但跟我們認知中的雪不大一樣；而這些幻覺更被雷哈娜認為，是自己死前5分鐘最後的意識。

另一方面，雷哈娜的朋友在意外發生約9分鐘之後，試圖用手機連絡上人，但如果不是這通電話，雷哈娜今天就不可能活著；這群朋友邊打電話邊找人，並在20分鐘後偶然將手放進雪堆的情況下，找到雷哈娜的滑雪杖，接著摸到一雙人的腿，這才發現被深埋在雪下的人。

雷哈娜說，當時她的臉完全是白色的，嘴唇呈現紫色，沒有脈搏，當她恢復意識時發現朋友正在親吻她，這感覺很奇怪！她的醫生表示，從當時她已經窒息的情況來看，只有6%的機會能夠生存。

儘管經歷過如此大的意外，雷哈娜仍然很喜歡滑雪，但是對危險準則方面更加的注意和小心，現在她也將先前的經歷應用在工作上，教導更多的滑雪愛好者如何在危險中自保。