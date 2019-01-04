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情侶跨年「愛的鼓掌」緊貼上下晃！女表情愉悅突轉痛苦　800萬人看呆

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▲美國紐澳良一對情侶疑似在跨年晚會上發出「愛的鼓掌」引起熱議。（圖／翻攝自imgur）

▲美國紐澳良一對情侶疑似在跨年晚會上發出「愛的鼓掌」引起熱議。（圖／翻攝自imgur）

國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州的紐澳良12月31日與其他城市一樣舉辦了跨年晚會，電視台記者也在現場實況採訪，然而卻有美國網友發現，畫面上記者的右邊一對情侶疑似正發出「愛的鼓掌」，男子緊貼在女生的後方，上下抖動，引起美國網友熱烈討論，不過也有網友認為他們只是隨著音樂擺動，根本就沒有幹嘛。

透過畫面可以看到，民眾們都相當興奮準備迎接2019新年的到來，紐澳良也舉辦跨年晚會，然而就在電視記者進行實況採訪時，竟然有民眾發現記者身後的一對情侶疑似進行「愛的鼓掌」，雙肉交疊上下晃動，不停抖動。

男子緊貼在女生的後方，不知為何靠得超級近；而女子的臉上卻可見相當愉悅的表情，同時又露出些微痛苦的表情，最後還轉身撫摸待在後方的男子，兩人的互動有些特別。相關影片分享在美國論壇「reddit」討論區引起熱議，超過800萬人點閱觀看。

網友們紛紛留言：「應該就是在啪啪啪」、「他自己也想放個煙火不行嗎？」、「舒服要及時」、「沒露出就不屬違法吧」、「年輕真好」；還有網友表示：「2018最後一炮也是2019第一炮，意義非凡」、「從2018啪到2019」、「背後應該很難吧」、「就跟音樂擺動啊大驚小怪」。

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關鍵字：跨年,跨年晚會,電視記者,愛的鼓掌,北美要聞

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