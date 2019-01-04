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漢翔領軍A-Team 4.0聯盟　航太供應商突破百家　搶攻智慧製造商機

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▲漢翔公司董事長廖榮鑫指出，全球第一大飛機製造商波音公司預估，在未來二十年間，全球航空公司將需要採購39620架新飛機，此龐大商機將是航太供應鏈的兵家必爭之地。（圖／漢翔公司提供）

▲漢翔公司董事長廖榮鑫指出，全球第一大飛機製造商波音公司預估，在未來二十年間，全球航空公司將需要採購39620架新飛機，此龐大商機將是航太供應鏈的兵家必爭之地。（圖／漢翔公司提供）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻全球航太商機，航太龍頭大廠漢翔公司今（3）日召開「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」會議，董事長廖榮鑫表示，聯盟領軍國內相關產業邁向航太供應鏈之路，進行精實變革、落實智慧製造，累計認證的合格供應商已達138家，有助提升國內航太產業的國際競爭力。

依據全球第一大飛機製造商波音公司預估，在未來二十年間，全球航空公司將需要採購39,620架新飛機，此龐大商機將是航太供應鏈的兵家必爭之地。

為搶攻航太國際訂單，國內航太龍頭漢翔籌組「台灣航太產業A-Team 4.0聯盟」，，會員數從一開始220家到最多有330家，至2018年底共有256家，引領國內航太相關產業一起邁向航太供應鏈之路。

廖榮鑫表示，回顧2018年，聯盟引領國內航太相關產業進行精實變革、落實智慧製造，在供應鏈整合上著力甚深，已累計認證 138 家漢翔公司合格供應商(新增32家)、AS9100航太品質系統認證累計至89家(新增26家)。

另外，在精實變革方面，則進行KPI 評比與精實發表會，精實教育訓練累計401家、受訓者達3903人次。

漢翔表示，「A-Team 4.0聯盟」突顯出「異業結盟」與「成員精實整合」之特色，今年將落實推動人工智慧及強化對供應鏈的整合管理，以智慧製造、智慧機械，打造台灣航太產業智慧供應鏈。

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關鍵字：航太,漢翔,波音,A-Team

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