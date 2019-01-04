2印度婦女「踏入神廟」爆血腥衝突！1死百人傷...克勒拉省「交通癱掉」

▲示威者的暴力行為導致克省多數商店、公司行號3日都被迫關門。（圖／路透）

國際中心／綜合報導



印度克勒拉省（Kerala）的沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）向來禁止10到50歲婦女進入，昨日有2名40多歲婦女打破禁忌進入神廟後，引爆當地激進右翼分子的暴力示威事件，截至目前已造成1人死亡百人受傷。抗議活動導致商店、公司行號3日都被迫關門，連交通服務也停止，幾乎陷入癱瘓。

綜合外媒報導，2名婦女2日進入神廟後，在中央執政的印度人民黨（BJP）、民族志工組織（RSS）以及多個印度教保守組織的激進保守右翼分子，今天與昨天在克勒拉省各地發動暴力示威活動。

報導更提及，示威者放置燃燒的輪胎與大石塊要封鎖道路，不但擾亂交通還破壞商店與辦公室，導致克省幾乎陷入癱瘓，他們要向印度馬克斯主義共產黨（Communist Party of India Marxist）執政的克勒拉省政府抗議，砲轟省府派出警察「保護婦女入廟」。

▲2名婦女2日在警方保護下踏入神廟，不過卻引發激進右翼與宗教狂熱分子的憤怒。（圖／路透）

示威者的暴力行為導致克省多數商店、公司行號3日都被迫關門，連公車、計程車服務也停止，有些大學則延後原訂的考試。在右翼分子所引爆的暴力衝突中，一位55歲的示威者2日遭石塊擊中後傷勢過重不治，另有大約100人受傷，其中更包括38名警察。克勒拉省第3大城卡利克特（Kozhikode）也爆發衝突，警方動用催淚瓦斯驅離示威者。

沙巴瑞瑪拉神廟祭司與信徒相信，10到50歲有月經的婦女進入神廟會「破壞阿雅帕的神性」，長達數世紀以來都禁止該年齡層的婦女進入神廟。但在女權人士提出訴願後，當局最高法院在去年9月裁定「禁令違憲」，下令神廟應要讓各年齡層婦女入廟。

▲示威者放置燃燒的輪胎與大石塊要封鎖道路，不但擾亂交通還破壞商店與辦公室。（圖／路透）

2名婦女2日凌晨在警方保護下順利踏入神廟，不過她們的行為卻引發激進右翼與宗教狂熱分子的憤怒。據了解，這2名婦女已經被妥善藏匿，避免生命受到威脅。