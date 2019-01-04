陸「向陽紅一號」海研船在沖之鳥海域調查　日本2度向北京抗議

▲日本主張，沖之鳥礁是其國土最南端的島嶼。（圖／翻攝日本國土交通省關東地方整備局網站）



國際中心／綜合報導

日本政府上月發現，隸屬中國大陸國家海洋局的調查船在日本最南端的沖之鳥海域進行調查，日方認定入侵日本專屬經濟海域，兩度對中方提出抗議。中國外交部2日證實調查船在該海域航行，但主張是公海航行，並非日本專屬海域。

日本媒體報導，日本政府人士表示，中國海洋調查船上月18日在沖之鳥島負禁航行，日本海上保安廳飛機透過無線電詢問航行目的，對方則回答「海洋調查」。日本政府隔天，即12月19日與今年1月2日兩度向中方表達抗議。

日本政府人士表示，中國海洋調查船將類似繩索的物品垂放入海中，可能是在進行潛艦潛水深度測試。日本政府主張沖之鳥是日本最南端的「島嶼」，行政區隸屬東京都小笠原村，因此以此為基準點劃設專屬經濟區（EEZ）。

中國大陸外交部發言人陸慷2日表示，「根據我所掌握的情況，中國向陽紅一號科考船依法在沖繩島附近海域開展海洋科考活動。」陸慷強調，中方一貫按照《聯合國海洋法公約》規定進行海洋科學調查；其次，根據聯合國公約，沖之鳥礁不具備作為島嶼的基本條件，中方不承認日本擅自將其稱作「島」，也不承認日方單方面主張的專屬經濟區和大陸架。