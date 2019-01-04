知名甜甜圈貨車被燒毀　美國警察掩面哀悼失去「社區夥伴」

▲員警對於甜甜圈貨車燒毀感到不捨。（圖／攝自twitter／Lexington Police）

國際中心／綜合報導

美國電影中都能看到警察人手一個甜甜圈，這種高熱量甜食好吃又便於食用，成為員警們補充體力的最佳選擇。所以當肯塔基州列克星頓（Lexington）一輛甜甜圈貨車在去年12月31日著火，使得許多甜甜圈遭燒毀時，列克星頓警局便在推特PO文表示哀悼，並上傳3名警察站在貨車前，掩面表現出傷痛的樣子。

據TIME報導，載有知名品牌Krispy Kreme甜甜圈的貨車，去年12月31日在列克星頓路上發生火燒車事故，火勢雖然在當下迅速撲滅且無人傷亡，但卡車運載的甜甜圈全燒毀了。

▲列剋星敦警局的員警相當喜愛Krispy Kreme甜甜圈。（圖／攝自twitter／Lexington Police）

由於列剋星敦警察局的警察相當喜歡吃甜甜圈，於是3名員警在貨車前拍下傷痛的表情，並發布在推特上寫下「No words.」加上哭臉的符號，表示因失去甜甜圈卡車而哭泣。美國各州的警局也紛紛回應，「懂你們的痛」，更有人喊話「2019會更好」。

Krispy Kreme甜甜圈看到警警局的發文後，向警察表示哀悼，並宣布公司將會有「更多的甜甜圈」。報導指出，列剋星敦警察局長高登（Donnell Gordon ）表示，Krispy Kreme甜甜圈一直是該市的「社區夥伴」，而該公司還在跨年期間也向本局捐贈了甜甜圈。