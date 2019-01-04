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國中輟學計程車司機意外賺得4百億　投入炒股後慘虧上百億

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▲▼ 劉益謙。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 劉益謙。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

1980到1990年期間，是個瘋狂造富的年代。當時的大陸資本市場才剛開放，各方面配套都不完善，法規的漏洞、投資者的盲目，都讓資本市場動盪不安、大起大落，但這些不穩定因素，最終也成就了一大批財富神話，而劉益謙就是這一大批神話締造者中的一員。

綜合陸媒報導，劉益謙出生於1963年，他是一個土生土長的上海人。小時候劉益謙非常調皮，在學校常常鬧事，國中還沒畢業的時候就輟學了，母親擔心他到處惹事，於是就讓他去舅舅的店裡幫忙。

離開學校之後，劉益謙反而變乖了。當時劉益謙的舅舅在上海城隍廟做皮鞋，城隍廟是一個三教九流聚集的地方，劉益謙在這裡磨練了自己的性格，更看盡人情世故。他跟著舅舅好好學了一門手藝，還教舅舅把皮鞋交給附近的婦女做代工，自己賺中間的差價，當時舅舅也靠著他這方法賺了好幾萬元（人民幣，下同）。

劉益謙後來不滿足於如此，於是就用​​自己的積蓄，盤下了一台計程車，在他開了兩年的計程車後，賺到了十幾萬元。劉益謙本來十分滿足於開計程車的生活，他開車的時候喜歡跟客人聊天，直到有一天，一位客人跟他說炒國債更能賺錢。

▲▼ 劉益謙。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 劉益謙靠著炒國債賺進百億資產。（圖／翻攝自百度百科）

劉益謙於是賣掉了計程車，投入國債市場。當時每一個地方的國債價格並不一樣，利用區域的價差，就能賺到中間的差價，國債每年還有固定的10%收益，兩年就有機會能把手裡的錢翻漲一倍。

劉益謙玩了兩年的國債，把手裡的十幾萬變成了幾十萬，有了錢之後的他更加大膽投資，只要哪裡能賺錢，他就會跟著去看看。有一次劉益謙碰到了一個股票推銷員，於是就花了1萬元買下上海豫園的股票。

這家公司後來成功上市，股價翻了100倍，劉益謙無緣無故又賺到了100萬，他隨後又跟著別人去炒賣股票的認購證，第一天買下的認購證，有時候第二天就翻了幾倍。

兩三年之後，劉益謙手裡就有了幾千萬資產，當時市場是處於一個極度不理性的狀態，雖然劉益謙並不是商科專業出身，不過他幸運捉到了每一個賺錢的機會，到了90年代中期，劉益謙開始炒賣法人股。

當時劉益謙帶著一群人，去各個大公司門口舉著牌子回收員工的法人股，這些股票一上市，往往就可以獲利十幾倍、甚至幾百倍，當時靠著這個生意發財的人非常多，劉益謙就是其中之一。

2000年的時候，劉益謙成立了新理益公司，做起了專業的投資。他收購了好幾家公司的股份，短短十幾年內就從一無所有，變成了身價400億的大富豪；2018年，劉益謙家族以350億元人民幣財富位居2018年胡潤百富榜第71位。

莫迪里亞尼的經典作《斜躺的裸女》，創下藝術拍賣歷來第二高的天價。(圖／達志影像／美聯社)

▲ 劉益謙以1.7億美元拍下莫迪里亞尼的經典作《斜躺的裸女》，創下當時藝術拍賣第二高的天價。（圖／達志影像／美聯社）

有了錢之後，劉益謙開始玩起了古董，上億元的古董在他眼裡都只是九牛一毛，劉益謙曾經為了買一幅畫，花了足足1.7億美元；劉益謙的妻子也非常喜歡收藏，她甚至花了2億多在上海蓋了一個私人收藏館。

不過人的運氣總是會用完，近幾年，劉益謙的投資虧損連連，僅僅天茂集團這支股票，就讓他財產蒸發了上百億，近期更是不斷減持手中股票，未來能否再趁機遇扳回一城，就看劉益謙的商業手腕。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,炒股,慘賠

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