CES 2019全螢幕趨勢　三星「螢幕發聲技術」取代聽筒功能

▲三星積極在擴展螢幕佔比。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

一年一度的國際消費電子產品展 CES 2019 將在1月8日到12日登場，三星傳出計畫在該展覽中正式展出先前已示範過原型的最新螢幕發聲（Sound on Display）技術，利用螢幕震動的方式取代聽筒功能，當不需再配置聽筒影響螢幕佔比時，螢幕就能夠擴大且更全面地覆蓋手機。

綜合韓媒報導，三星已於2018年5月在美國洛杉磯舉辦的2018 SID顯示週（Display Week 2018）上展出過原型，此技術能讓智慧型手機「顯示器本身」發出聲音，「以手機螢幕作為震膜」，只需要耳朵靠近，顯示器本身會震動發出聲音，並藉由壓電感應和骨傳導機制傳遞聲音。

▲圖為Samsung GALAXY S6 系列，未來三星成功推出螢幕發聲技術，螢幕範圍將可延伸至原本配置聽筒的部分。（圖／ETtoday資料照）

「全螢幕化」是智慧型手機近年來的趨勢之一，三星並非第一個在Android手機上使用這種螢幕技術的廠商。各家廠商為了使螢幕佔比提升，無不「拔掉」手機訊號指示燈、前置鏡頭，再利用後鏡頭和雙螢幕代替等，也有利用其他發聲技術取代聽筒的手機。

例如夏普與美國Sprint電信共同開發的 Sharp Aquos Crystal、日本京瓷手機（KYOCERA）都採用骨傳導技術代替聽筒發聲；小米MIX也利用「懸臂式壓電陶瓷導聲技術」讓手機中框發聲。

來自世界各國40人組成的外國媒體Android Authority推斷，三星即將發表的新機Galaxy S10可能會配置Sound on Display與Infinity-O螢幕技術，以支援更大範圍的螢幕佔比。

►►影片來源／Samsung 'Sound On Display' Technology on SID 2018 Booth