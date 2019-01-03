華碩輕薄筆電市佔連7年奪冠　趁勢再推ASUS ZenBook 13上市

▲全球最小的13吋筆電「ASUS ZenBook 13 (UX333) 」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩在2019年的一開始，就率先傳出捷報，旗下輕薄筆電系列，在2018年7月到10月之間，以平均超過52%以上的優異市佔，榮登冠軍寶座，並創下連續7年蟬聯銷售龍頭的佳績，趁勢再推全球最小的13吋筆電「ASUS ZenBook 13 (UX333) 」上市開賣。

據知名市調公司最新統計資料顯示，搭載Windows系統的輕薄型筆電腦(≦18mm)市場中，華碩隨著多款新品推出搶市，以及受惠父親節、開學與求職季所帶來的超高買氣，在2018年7月到10月之間，以平均超過52%以上的優異市佔領先各競爭對手，榮登冠軍寶座，並創下連續7年蟬聯銷售龍頭的佳績，而這也與現今消費者在物色筆記型電腦產品時，以輕薄便攜、行動力至上為訴求的主流趨勢不謀而合。

▲ASUS ZenBook 13內建獨家NumberPad虛擬數字觸控板。（圖／華碩提供）

此外，華碩今日也乘勝追擊，宣布ASUS ZenBook系列全新代表作，同時也是全球最小的13吋筆電「ASUS ZenBook 13 (UX333) 」，從即日起正式在台上市，其中值得一提的是，這次除了經典「皇家藍」外，還有高貴優雅的「冰柱銀」配色，提供消費者不同選擇，搭配玫瑰金細節點綴，讓3C產品也走時尚精品路線。

全新ASUS ZenBook 13同樣採用四面NanoEdge窄邊框顯示螢幕，不僅擁有超高95%優異屏佔比，還可呈現幾近無邊的絕佳視覺體驗，配備獨家ErgoLift軸承設計，打字更舒適自在，搭配只有1.09Kg、16.9mm，比A4紙張還小的輕薄機身設計，以及最高搭載第8代Intel® Core™ i7處理器、8GB記憶體與14小時的超長續航力，此外，全新ASUS ZenBook 13也內建獨家NumberPad虛擬數字觸控板，讓使用者可隨心所欲一鍵切換使用，建議售價為新台幣39,900起。