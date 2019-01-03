勞動基金挺過紅色10月後小賺20.8億　3大觀察指標成全年虧損關鍵

▲全球股市去年上下沖洗，連帶拖累勞動基金收益，2018全年收益恐陷入虧損窘境。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部公布最新投資績效，截至去（2018）年11月底，整體勞動基金收益數由虧轉正20.8億元，歷經10月股災血洗後，11月跌深反彈，以單月來看，11月份收益轉盈，已經小賺195.4億元，不過去年12月美股一路走下坡，全年數字恐怕難看出現虧損。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至去（2018）年11月31日，整體勞動基金規模為3兆9590億元，其中新制勞退基金規模為2兆1835億元，舊制勞退基金規模為9257億元，勞保基金規模為7017億元，就保基金規模為1244億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為130億元。

整體勞動基金收益率為0.06%、收益數從負數轉為20.8億元，其中新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為-0.0009%、-0.16%、-0.3%、2.14%、0.86%及1.57%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3148億元，收益數為-14.7億元，收益率為-0.49%。

另外，觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，在11月表現分別是1.46%、4.46%、4.27%、0.88%及0.3%，累計今年表現分別為-2.55%、-11.45%、-12.83%、-7.09%及-3.16%。勞動基金運用局表示，11月份受全球重要經濟預測機構下調未來景氣成長預估，美國期中選舉落幕不確定因素消失、預期美國聯準會升息將會減緩及中美貿易爭端或有轉機等因素交互影響下，全球金融市場劇烈上下震盪。

勞動基金運用局進一步指出，全球經濟景氣及資本市場，在貨幣政策不再寬鬆走向升息循環，以及全球貿易爭端持續影響下，資金成本提高流動性下滑，經濟成長出現趨緩，後續須觀察美國聯準會升息速度、中美重啟貿易談判進度及英國脫歐談判結果。不過民眾關心2018全年表現，據了解，12月美股跌跌不休，連帶影響勞動基金收益，今年恐怕出現虧損，難以獲利收場。