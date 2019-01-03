迪士尼門票少1張！日圓漲破0.29「遊日哭了」　還要收1000出國稅

▲日圓漲破0.29大關，遊日荷包傷。（圖／視覺中國）



財經中心／綜合報導

隨著避險資金湧入日本，日本對台幣匯率持續走高，台銀今（3日）牌告更飆破0.29關卡。若相比去年10月1日低點的0.2713匯價，同樣兌換5萬元新台幣，荷包立刻少了1萬2000元，遠超過1張東京迪士尼成人票價格。

分析指出，避險基金湧入日本使日幣走強，3日現金匯價更突破0.29大關，創下25個月來新高。匯銀人士分析，日圓飆漲主因有2個，除了風險規避，亞洲匯市今天早盤交易量偏低但日圓匯率高掌，引發美元和澳元停損賣壓湧出，另也受到Apple下修業績表現刺激，反映出中國大陸經濟減速，外匯市場為了迴避風險開始拋售美元購入日圓，因而導致日圓今日又突然大漲。

假如以兌換新台幣5萬元計算，去年10月1日時可換得約18萬4297元日幣，今日卻只能換得17萬2057元，相差1.2萬多元，直接少了一張東京迪士尼門票，讓哈日族荷包大傷。分析認為，日幣上揚力道可能延續，民眾有意兌換日圓要趁早。

另外，對有意前往日本旅行的旅客而言，除了日幣上漲因素，日本也將向全球旅客收取1000日圓「出國稅」，讓支出跟著增加。日本政府拍板自7日起收取出國稅，凡是從日本出境的旅客都得支付，隨附在出境航班或船票中代收。

不過，出國稅也有例外，只要符合以下10種情況免收，包括未滿2歲幼兒、船舶或航空機組乘務員、經日本轉機，且於24小時內離境日本的旅客、搭乘公用船或公務機（例如政府專機）出國者、強制遣返出境日本者、從日本出國，因為天氣原因或機材突然損壞必須返回日本的旅客、因天氣原因必須緊急入境日本者、派駐日本的外交官、遠洋漁業者、國家貴賓。