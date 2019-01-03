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快訊／哈紹吉分屍案11嫌首開庭　 檢方「對5人求處死刑」

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▲▼遇害的沙國記者哈紹吉生前最後音檔曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲遇害的沙國記者哈紹吉。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

涉嫌殺害記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的11名沙烏地阿拉伯嫌犯，3日在利雅德首度出庭受審，偵查本案的檢察總長莫杰布（Sheikh Saud al-Mojeb）對其中5人求處死刑。檢方聲明指出，11名嫌犯在律師陪同下出庭，並要求土耳其提供已經蒐集到的謀殺證據，但尚未說明被逮的另外7名嫌犯會受到如何處置。

綜合外媒報導，檢方的聲明還指出，3日的程序庭宣讀了起訴書內容，但是仍然遭到羈押的被告「要求給予時間檢視對他們的指控」，而下次開庭的時間則尚未公布結果。沙國檢方目前並未列出嫌犯姓名，也還沒說明同案被逮的另外7名嫌犯會受到如何處置，而王儲穆罕默德當然不在名單中。

沙國當局日前宣稱逮捕了18名涉案的嫌犯，但對於案情諸多疑點仍然避而不談，當時就已引起越來越強烈的國際社會譴責，後來更拒絕「18名嫌犯引渡至土耳其受審」的要求。

沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）10月2日被謀殺後，至今仍找不到屍身。根據最新監視器畫面顯示，疑似哈紹吉的屍體被裝進袋子與行李箱中，接著送進沙國位於土耳其伊斯坦堡的總領事官邸，經手的人有3名男子。

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