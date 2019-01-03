英國麥當勞推出「全素食餐」　玉米捲餅代替炸雞與漢堡

▲英國麥當勞推出素食餐點。（圖／翻攝自英國麥當勞官方網站）

國際中心／綜合報導



英國麥當勞3日宣布，會開始供應「全素食」的快樂兒童餐，以及一款素食辣味套餐，這也是麥當勞公司63年來首度推出素食餐點。將推出的素食兒童餐取消以往的漢堡與雞塊，改以烤玉米捲餅當作主餐，售價2.49英鎊（約新台幣94元）。對此，素食協會執行長艾略特（Lynne Elliot）表示，隨著民眾對蔬菜產品的需求漸大，麥當勞願意滿足顧客太棒了。

綜合外媒報導，這些素食餐點由麥當勞公司、英國素食協會以及育兒網站Britmums共同研發。英國麥當勞菜單主管當肯（Duncan Cruttenden）表示，他們的承諾就是為客人提供美味食物、美好的選擇與很棒的體驗。

報導更指朱，將推出的素食兒童餐取消以往的漢堡與雞塊，改以烤玉米捲餅當作主餐，售價2.49英鎊（約新台幣94元），另一款加大的「辣味玉米捲餅」套餐，則是給成人消費者選擇的。

艾略特指出，他們對於可以跟麥當勞合作超過10年感到很驕傲，很開心可以看到麥當勞發展素食菜單，「對於年輕的素食主義者來說，可以與朋友們在外食時多一個選擇是非常重要的」。



報導也提及，當今越來越多民眾選擇素食，就有33%的英國麥當勞消費者認為，在家庭飲食中多吃素食是相當重要的事；另外根據一份英國民眾參加的新年新希望調查結果顯示，有5%的人願意在1月份改成部分吃素或全素飲食。