兆豐銀財富管理　鎖定「億」萬富豪

▲兆豐銀財富管理，鎖定「億」資產以上富豪的心，給予貼心福利。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀行積極推動消費金融業務成為第二獲利引擎以持續帶動獲利成長，繼日前推出「智能領航Follow 蜜」投資試算平台以服務理財客戶外，現更瞄準資產總額達1億元以上的高資產客戶，提供機場接送、高鐵升等商務車廂及環宇通關服務等尊榮禮遇。

鑒於國內客群中身價上億者約計超過六萬人，這群億萬富豪的理財需求殷切，對於其所需要的頂級服務與專屬禮遇，標準也愈來愈高。兆豐銀行此次推出的「非凡頂級會員」尊榮服務，首先是針對客戶財富管理資產規劃需求提供整合對帳單、市場研究報告、市場突發事件通知及停利停損Line BC數位通知等服務。

其次，兆豐銀行為延續擴增消金業務的理念，也針對高資產客戶個人貸款需求提供整合優惠專案，並享有兆豐「豐贈點」財富管理生日禮及專屬藝文饗宴，還有最受歡迎的尊榮機場接送、高鐵升等及環宇通關服務等專屬禮遇，只要符合「非凡頂級會員」資格者即可享有。

此外，兆豐銀行為強攻財富管理，於全台規劃擴增多家理財旗艦分行，以提供理財貴賓更優質的服務環境，期能成為高資產客群首選。另為持續提升專業知識，目前兆豐銀行的理財團隊擁有國內銀行最多的CFP®與AFP理財規劃顧問認證人數，可提供全方位的金融專業建議，希望藉由理財專業團隊軟硬體兼具的貼心的服務，贏得更多高資產客戶的信任。

展望未來，兆豐銀行仍將秉持誠摯服務精神，持續提供高資產客戶專屬的理財團隊，並結合財務專家與專業會計師等，針對客戶個別需求，提供客製化的理財分析、資產配置和投資建議，以協助高資產客戶財富增值創造雙贏。