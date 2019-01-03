LINE純網銀新總經理　北富銀擬派自家人出馬

▲北富銀持有LINE BANK股權25.1%，為第二大股東。（圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

富邦金今天(3日)發布重訊，北富銀執行副總黃以孟將辭任。據悉，他將轉戰到LINE籌備向金管會申請的純網銀「LINE BANK」擔任總經理。富邦金對此則不予回應。

富邦金今天宣布北富銀執行副總黃以孟辭任，市場也傳出他即將進駐北富銀持股25.1%的LINE BANK，出任總經理一職，要幫LINE跟北富銀搶下一張純網銀執照。

北富銀日前宣布參與「LINE Bank」純網銀籌備，以持股25.1%比例跟LINE共同進行純網銀籌設。而「LINE BANK」持股中，LINE作為最大股東持股49.9%，北富銀作為第二大股東，同時也是LINE BANK的金融主導，其餘合作銀行包括中信銀、聯邦銀、渣打銀各佔5%，遠傳、台哥大也各佔5%。

而LINE BANK前任總經理劉奕成，轉戰到競爭對手中華電信領軍的「將來網路銀行」後，LINE BANK總經理就一直懸缺，據悉最後將由北富銀執行副總黃以孟接下重任。

黃以孟在銀行業服務長達30年，歷經過花旗銀行、台新銀行跟台北富邦銀行，並擁有美國俄亥州立大學企管碩士學歷。