與兆豐銀爭鋒　聯貸王之爭台銀連7年拿下冠軍

▲台銀強調107年辦理多項優質聯貸案，根據彭博資訊統計可望拿下聯貸王。（圖／資料照、照片為台銀董座呂桔誠）

記者吳靜君／台北報導

台銀、兆豐銀行在聯貸龍頭的競爭上非常激烈，湯森路透統計兆豐銀行為聯貸冠軍，但是根據彭博社（Bloomberg）資料，台銀從101年至106年連續6年的聯貸王，去年的市占率有18%，繼續拿下第7年聯貸案冠軍寶座。

根據湯森路透的統計，去年度聯貸排行冠軍將再度上演兆豐、台銀兩家銀行互爭龍頭的場景。據湯森路透統計，兆豐銀行不論是在管理銀行或主辦行都是聯貸冠軍，以湯森路透統計的市占率來看，也可以看出兆豐銀和台銀的激戰，分別為 16.76% 及 16.33%。

根據彭博統計，台銀連續6年的聯貸王，台銀表示，107年主要辦理的日月光、友達、馥御建設、裕隆城、陽明海運及星元電力等。台銀強調，107年主要的聯貸案有日月光頭空的900億元、友達光電的420億元、馥御建設的120億元、永豐餘的108億元、裕隆城的100億元、陽明海運的76億元及星元電力的55億元。

台銀表示，湯森路透與彭博是依據銀行報送資料來統計，惟兩家公司對於聯貸案實績的計算基礎不同，如彭博資訊公司對於聯貸變更案有些就不會再重複計算，根據了解，台銀107年的市占率18.0%，仍是高於兆豐銀的14.7% ，可拿下第7年聯貸王的地位。