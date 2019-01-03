中油凍漲損失15億不回收　網批：過去油價根本漲過頭

▲中油凍漲損失15億，中油說不會回收，網批根本是過去賺太多，油價漲過頭。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

2018年國際油價飆漲，連帶國內油價也跟著上揚，不過隨95油價漲破30元之後，經濟部隨即宣布要求「油價凍漲」，還好年底油價下跌，凍漲時間也就短短「幾個月」，中油油今天（3日）發新聞稿說，緩漲的金額都沒有回收，未來也不會回收，對此鄉民直批，「根本是過去漲過頭」。

中油表示，有媒體報導關於油價平穩措施已經落日，吸收金額全部由中油埋單，過往會有緩漲或凍漲油價機制，淡現在卻還沒啟動。中油說，過去實施汽柴油價格凍(緩)漲措施所吸收(補貼)的金額，均未曾回收，107年執行所吸收(補貼)金額亦依過去方式不回收。

中油強調，國內汽、柴油浮動油價調整機制，從民國96年正式實施迄今12年，為配合政府物價穩定政策，台灣中油公司前曾於96年12月至97年5月與99年12月至101年4月間實施汽柴油價格「凍漲」及「緩漲」措施，期間每週實際公告之汽柴油零售價，皆低於依油價機制所計算的「應調價格」，後來雖解除油價凍(緩)漲，不過也只有在油價下跌時「減少跌幅」，直至回復至應調價格，凍(緩)漲期間未調足的累計吸收(補貼)金額，始終未曾回收。中油強調，去年因穩定油價及凍漲措施所吸收的補貼金額有15.03億元，目前仍依過去方式不回收。

面對中油說凍漲虧損不會回收，鄉民說，「過去根本是漲過頭」，是當民眾不會查歷史油價，也有鄉民說，過去「馬英九第一任吸收的，第二任都還沒上任油電就雙漲，導致物價高漲我都還記得」。

▼中油凍漲損失15億，中油說不會回收，網批根本是過去賺太多，油價漲過頭。（圖／資料照）



