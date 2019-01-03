華映之災　京城銀12月損失逾10億元

▲京城銀行受到華映之災，去年12月稅後損失逾10億元。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

京城銀今(3)日公布自結數，因為認列華映貸款16.4億元的損失，使得去年12月稅後損失10.3億元，每股稅後損失1.02元，累計去年全年稅後純益28.78億元，每股稅後純益(EPS)2.51元。

京城銀表示，去年12月認列大同集團旗下的華映全額債權損失16.4億元，認列損失後，整體的逾放比為0.02%、逾期放款覆蓋率為6,863.31%、全體放款覆蓋率1.53%水準，京城銀認為，華映的放款多為擔保放款，未來隨著資產品質保全作業進行，可以逐步處分、回沖獲利，將有助於未來整體獲利表現以及回穩。

京城銀指出，為確保永續經營與資本安全維護，依據全行各項業務訂立獨立風險管理 機制，評估風險承擔能力、監督已承受風險現況，尤其在建立信用風險控管機制、作業程序的風險管理上不遺餘力，嚴格遵循授信審議程序，包括妥善運用聯合徵信、執行調查作業要求相對擔保等，也定期監控與彙報風險管理情形，針對損失事件迅速啟動資產維護措施。

展望未來，京城銀將持續強化公司治理、法令遵循與內稽內控等機制，以符合主管機關及社會大 眾更高期待。此外，為精進整體營運實力，持續優化各業務結構、發展創新金融服務，不僅在數位金 融服務上推陳出新，針對資安系統、交易功能、使用介面進行全面性升級與改款，以期創造更高的附加價值。