監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

▲台電深澳電廠一下蓋一下停建而引發民怨，監察院糾正台電、經濟部及環保署，相關政策忽略民眾意見 。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

台電深澳電廠在第三接收站環評過關下而宣告終止，不過監察院還是糾正經濟部、台電沒有詳實評估深澳電廠擴建計畫的必要性，且興建或停建間決策反覆，面對糾正，台電低調回應說等到正式公文後會在看怎麼回應，經濟部則是不多作說明。

監察院在過去深澳電廠爭議中介入調查，發現經濟部未確實辦理國內能源政策的政策環評，且經濟部及台電對深澳電廠擴建計畫未能詳實評估，讓深澳電廠興建或停建間決策反覆，且僅憑短期內2次內部會議即決定電力缺口因應對策「確有違失」。

監察院還說，深澳電廠計畫決定擴建後，卻倉促宣布停建，可見經濟部顯然從頭開始就低估人民對環境品質及健康保護的要求，且深澳電廠是因「非核家園」政策下北部會有供電缺口，不得已才提出的因應對策，但是決定興建又遭民眾、政策利害關係人強烈質疑及反對，再倉促宣布停建，故深澳電廠擴建評估過程卻漠視專業評估、審查過程之重要性，實有未當。

面對監察院提出糾正，台電低調回應，說會等收到糾正公文之後，會仔細看了解問題出在哪，後續會在相關政策決定上更為嚴謹；至於經濟部面對糾正則是不願回應。

▼台電深澳電廠一下蓋一下停建而引發民怨，監察院糾正台電、經濟部及環保署，相關政策忽略民眾意見。（圖／台電提供）