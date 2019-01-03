美代防長開工告誡手下「警惕中國」　陸慷：尋求對手關係「終會成真」

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導



一位匿名的五角大廈官員透露，被川普指派代替馬提斯的國防部長沙納漢(Patrick Shanahan)在新年首個工作日，就告誡手下要「警惕來自中國大陸的威脅」。對此，陸外交部發言人陸慷3日回應，此前他們從美軍得到的訊息是美方希望發展建設性的兩軍關係，他同時警告，「如美國尋求對手關係，則雙方最終會真的成為對手」。

綜合外媒報導，沙納漢還在一次會議上向部屬表示，「記住中國，中國，中國！」陸慷3日在外交部記者會上回應，中美兩軍近期保持正常交往，他們從美方得到的訊息是「美方高度重視兩軍關係」，並希望兩軍能成為中美關係中的「穩定器」。

▲美國代理國防部長沙納漢(Patrick Shanahan)。（圖／達志影像／美聯社）

報導更指出，陸慷還說，美方過去曾提出「希望發展建設性的兩軍關係」，因此沙納漢的這段話是否代表美軍正式表態，還需要美方自己澄清。陸慷接著說，中美作為2個大國，「如果尋求的是夥伴關係，則會得到夥伴；如果尋求的是對手關係，則會得到對手」。

56歲的沙納漢在2017年加入國防部，他先前曾在波音公司（Boeing）任職30年。雖然是暫代理國防部長，但川普曾表示，沙納漢可能會在這個職位上一段時間。