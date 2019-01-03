外銀狂裁13家分行　銀行分行3403家創近7年新低

▲渣打銀行2018年裁掉11家分行最多。（圖／達志影像）

記者戴瑞瑤／台北報導

外商銀行2018年狂裁了13家分行！根據金管會統計，2018年銀行分行家數3404家，創下近7年新低，包括渣打、花旗、星展、澳盛加起來就裁13家分行，2018年可以說是外銀最大的分行裁撤潮！

根據銀行局統計，截至2018年底，銀行分行家數為3403家，比起2017年底3417家，光今年就減少14家，創下近7年新低，我國銀行分行家數就快要降到低於3400家。

2018年裁撤的銀行包括花旗銀行5家、渣打銀行6家、澳盛銀行1家、星展銀行1家、台中商銀1家、永豐銀1家、元大銀行6家，共裁掉21家。

而2018年新增分行的則有中信銀2家、王道銀2家、玉山銀1家、凱基銀1家、板信銀1家，共新增7家。

值得留意的是，花旗、渣打、澳盛、星展4家外銀裁撤最多，共裁掉13家，像渣打銀在2018一次裁撤6家分行，分別是桃園大溪、大園、觀音、新竹關西、苗栗三義、嘉義分行；花旗銀則在6月一口氣裁5家分行，包括新竹科學園區、台中清水、台南府城、雲林麥寮、高雄鳳山分行。

據金管會統計，近7年5大外銀在台灣共減少高達65家分行。裁撤最多的是渣打銀，近7年從高峰的88家減少為65家，共裁掉23家；第二是花旗銀，從高峰的64家減少為48家，共裁16家；第三是匯豐銀從高峰的45家減少為30家，共裁15家；澳盛銀則從高峰14家減少到現在只剩1家，共裁13家；星展銀則從高峰56家減少到45家，共裁11家。

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