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四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

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▲四家離岸風電業者確定無法以2018年費率5.8元簽約，市場以利空解讀，影響鋼鐵類股走低。（圖／中鋼提供）

▲四家離岸風電業者確定無法以2018年費率5.8元簽約，市場以利空解讀，影響鋼鐵類股走低。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

沃旭、CIP、海龍（北陸及玉山）及中鋼等四家離岸風電開發商，確定無法適用5.8元費率，市場以利空解讀，拖累鋼鐵類股的供應商，包括世紀鋼、新光鋼及中鋼構等類股，今日股價全面走跌。

因彰化縣政府2日仍未發出同意函，沃旭、CIP、海龍（北陸及玉山）及中鋼等四家離岸風電開發商，無法在昨日最後期限拿到電業籌設許可並簽署購售電合約，確定無法適用5.8元費率，只能適用2019年5.1元費率。

法人分析指出，市場解讀此為利空消息，勢必將影響四大離岸風電商的投資意願，影響所及，台股今日開盤鋼鐵等相關概念股走跌。其中，世紀鋼今天開盤旋即重挫，盤中最低下跌至56.8元，跌幅超過7%，終坦以58.3元作收，下跌2.8元，跌幅近5%。

另外，風力發電機必用的鋼鐵材料供應商，如新光鋼、中鋼構等個股，今天盤勢也下挫，分別以30.6元、26.65元作收，跌幅分別為1.61%、0.58%。

對於離岸風電政策，廠商代表指出，躉購費率適不適用去年已經不重要，因為將來還有協調空間，只希望縣府不要採拖字訣，「同意」、「不同意」應儘快有明確答案，外商最在意的就是政策不穩定，難保最後走向撤資一途。

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關鍵字：離岸風電,鋼鐵股,世紀鋼,新光鋼,中鋼構

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