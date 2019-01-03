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藍弋丰／同溫層的價值觀「潔癖」

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 ▲九合一選舉後，許多人赫然發現，原來自己不是大眾，而是身在「同溫層」之中。（圖／翻攝平權前夕．彩虹起義臉書）

●藍弋丰／專欄作家。

同溫層原本是大氣科學名詞，即對流層上方的平流層，平流層下層的溫度大致相同，所以稱為同溫層，頂部因為有臭氧層的關係溫度快速上升，結果呈現上熱下冷狀態，使得層內沒有上下對流，氣流主要水平流動，故稱為平流層，我們搭飛機時，飛機即利用這個特性，主要飛行於對流層頂部與平流層交接處，以利穩定飛行。

不過，現在說到同溫層，指的是在網路或實體社群中「有共同價值信念聚集在一起尋求溫度取暖的少數階層」，九合一選舉後，許多人赫然發現，原來自己不是大眾，而是身在「同溫層」之中，當選舉結果揭穿殘酷的事實後，大為崩潰，選後至今，還有很多人無法完全平復。

同溫層現象

同溫層之所以會造成巨大認知差距，不妨用一個簡單的數學習題來說明，假設1個人有249位朋友，每位朋友又有249位朋友，若彼此間不重複，含自己在內這樣總共有62002人；但是若這249個朋友通通互為朋友呢？結果每個人都有249個朋友，其實全部就只有250人而已。原本以為有六萬兩千人的力量，最後發現竟然只有兩百五，那落差之巨大，當然會造成很大的心理衝擊。

現在說到同溫層，一般都認為是社群網路時代造成的，因為社群服務的演算法，就算沒有主動封鎖排除，看到不喜歡的論點而沒有回應互動，演算法就會自動減少出現的頻率，最後全都只能看到志同道合的意見，而即時通訊服務的群組，更是只有本來的好友才會加入，要看到不同意見的機會少之又少，如此長久下來，造成只有同樣意見的人聚在一起，又只看到彼此的同樣意見。

但是同溫層現象並不是網路時代才有，1996年時許多獨派社會賢達成立建國黨，當時都還只是電話年代，別說有什麼社群網站了，但是同溫層一樣嚴重，有創黨的前輩證言，當年參與創黨的人，打電話給親朋好友，每個人都支持的不得了，得到「百分之百」的支持，他們心想，這樣太膨脹了，打個對折吧，所以自認為一創黨就會得到5成支持，在同溫層內做著這個美好的夢，誰知一組黨才發現，原來都是同溫層，實際上支持度恐怕僅約1.5%，在社會上被當成笑話，於是許多創黨重要成員一一退出。

走下「對流層」接受挑戰

1996年社群網站根本不存在，所以別再怪罪網路，人類本來就是物以類聚、近朱者赤，會形成同溫層是很正常的事。大多數領域，形成同溫層也沒什麼不好，喜歡網球的同溫層，跟喜歡棒球的同溫層，井水不犯河水，各自迷各自的球星，喜歡恐怖片的同溫層，跟喜歡動作片的同溫層，各自去看各自的電影，又有何妨？除非，你的同溫層想推動政治或社會運動，像當年許多參與建國黨創黨的社會賢達一樣。

那該怎麼避免建國黨的慘痛教訓？若一樣套用大氣科學名詞，那就是要從同溫層，往下走到「對流層」，這時就得受到四面八方狂風暴雨般不同意見的挑戰。

走下對流層，就會面臨另一個數學問題：使用過繪圖軟體的人都知道，選取相近顏色時，設定容許範圍越大，選取的範圍就會越廣。同樣的道理，對不同意見的容忍性越高，越能爭取到更多支持，反之，越堅持理念的「純粹」，一個字都不能差，那不僅來到對流層沒有幫助，還只會惹人厭，成為整個運動的豬隊友。

整個同婚爭議的過程，就反應了兩大豬隊友的拉鋸。2016年11月8日，民進黨立委尤美女主導《民法》修正草案通過一讀進入司法委員會，從此掀起同婚爭議，到2017年5月24日大法官釋憲可說第一段落，之後卻繼續民法派、專法派之爭，反對勢力推動愛家公投，挺同勢力為了反制也推動相對應的平權公投，一直到九合一大選公投開票，一翻兩瞪眼。

同運方的「豬隊友」

台灣社會基督信仰佔少數，原本對同性戀議題沒有太大興趣，台灣傳統社會固然對同性戀還是有一定的歧見，但遠遠不如歐美基督教社會中對同性戀的排斥程度，同婚戰場的第一階段，主要是教會同溫層中的護家盟與類似組織出戰，護家盟們的種種論點，在教會同溫層中其實並不奇怪，很多教會中人都能理解，但是拿來跟一般大眾講，大眾聽了，一開始覺得滑稽至極，但護家盟堅持信念一講再講，好笑就變成生氣了，覺得這些講不通的傢伙無理取鬧，結果支持同婚、同權一度高達4成水準。

2017年3月24日中國時報同婚民調，贊成者有38.4%；2017年6月26日台灣民意基金會民調，對於同婚大法官裁決，15.2%非常接受、27.7%還算接受，總計42.9%，兩個機構的結果都同樣是4成上下。台灣是相當保守的社會，以廢死議題來說，2016年國發會民調顯示，88%台灣人反廢死，這麼保守主義的社會，竟然會有4成力挺同婚？這絕對不是本來就這麼多台灣人都「進步」，而是因為護家盟們惹火了太多人導致。

這可說是創下了台灣挺同的高點，但是，接下來戰場就開始反轉了。護家盟們體認到戰術的嚴重失敗，開始逐漸減小聲量，取而代之的是教會體系的全新戰略調整，不再用同溫層觀點強調信仰是絕對價值，不再用同性戀「是撒旦」這種只有自己聽了很認同，大眾卻聽不下去的言論，而是認真的要發動影響大眾立場的全面行動，在同婚的威脅下，過去井水不犯河水，甚至可說是死對頭的國語教會與台語教會，前所未有的大團結，共同定期召開戰情會議商討大計。

教會系統的最高戰略是把容許度調整到最高，容納最多的可能範圍，只要支持教會立場，甚至不用公開支持，只要不發表挺同言論就好，一切好說，至於其他方面，一概支持，打破傳統政治概念，真正不分藍綠，並使用教會組織打「陸戰」，不再大聲嚷嚷、上街頭，而是鴨子划水動員。

但是挺同方卻是相反，自從大法官釋憲後，換成挺同方的同溫層豬隊友出戰，挺同勢力自己分裂成了民法派與專法派，民法派開始強調專法就是歧視，跟專法派先捉對廝殺兩百回合，殺紅眼到幾乎只要一個字主張不一樣，對方就是反同、歧視。被攻擊的一方心想，我本來也是挺同啊，怎麼現在被攻擊成反同？一氣之下乾脆不挺了，有大量本來被護家盟惹毛而挺同的中間分子，現在被同運的純粹主義者惹毛，開始中立化，甚至部分倒戈。

於是到選前，時代力量發表委由趨勢民意調查民調，這時只剩下13.1%民眾支持婚姻平權2公投，到公投投票結果出爐，佔總投票權人數百分比，分別只有17.12%、17.75%，從4成之高被完全打回原形。這讓台灣創下世界先例，那就是全世界不管是挺同還是反同國家，對同權的支持度，都是隨著時間緩緩上升，只有台灣發生短時間內大幅度倒退。

選後，大量挺同的同溫層崩潰，但事實上，九合一選舉恐怕還不是挺同的谷底，因為教會體系懂得檢討，知道要調整改變戰術，針對如何爭取大眾支持不斷精進；同運方卻是在失敗後只有少數有識之士自我檢討：高舉人權無限上綱價值，把意見有一點點不同的人都打為「歧視」、「無知落伍」，

其實跟一開始護家盟動不動就說人「道德淪喪」，一樣惹人討厭。

價值觀的「潔癖」

同運方還有一個更大的弱點，相對於教會為了反同，藍綠都可擺一旁，傳統死對頭都可攜手合作，同運方的價值觀卻相反，往往在其他每個議題都是價值純粹性至上，無可妥協，其結果是，非得每個議題都意見相同才是朋友，十個議題裡面，一個議題意見相反，對方就是叛徒，就要鬧翻。

這也是一個簡單的數學問題，那就是，即使每個議題都有9成的機率跟你相同，十個議題下來，全部意見都跟你相同的機率，只有0.9的十次方，也就是34.87%，僅僅約多於三分之一。

即使是高達9成機率意見都相同的同溫層內，十個議題下來也有將近三分之二會鬧翻，那每天「往內互打」就夠了，還能成什麼事呢？

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