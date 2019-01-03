豬瘟疫情擴大　關務署：元旦至今已罰23件

▲海關統計，即使提高罰鍰至100萬元，旅客違規帶入肉製品案件居高不下。（圖／關務署台北關提供）

記者吳靜君／台北報導

大陸豬瘟疫情蔓延，甚至漂至金門的豬屍驗出非洲豬瘟陽性，根據財政部關務署今(3)日統計，去(107)年查獲違規帶入肉製品達6608件。而今(108)年以來，光是元旦以後就發現23件，顯然即使將罰鍰提高到最高100萬元，許多旅客仍常用「不知情」的藉口違規帶入，不怕罰、罰不怕。

金門海岸去年12月31日漂來一頭死豬，檢體經病毒分析結果出爐確定驗出「非洲豬瘟」。而實際上，關務署表示，旅客從疫區違規帶入肉製品的情況，並沒有改善。

根據關務署統計，去年違規案件達到6608件，去年12月就查獲436件，其中旅客、郵輪有337件、小三通37件、郵包54件，快遞貨物8件而去年12月14日提高違規帶入肉製品的罰鍰至最高可罰100萬元，但是違規件數仍高居不下，到去年底也有206件。而今年元旦之後到2日，還發現23件違規案件，旅客有16件、郵包6件以及1件空運案件，共計25.22公斤。

關務署提醒民眾，如果民眾透過網購購買違規的肉品，違反動物傳染病防治條例，擅自輸入禁止輸入的防疫者，是有刑責的，最高可罰7年以下有期徒刑，可以併科300萬元以下的罰金。也就是說，如果該民眾就是進口人，就可能會面臨刑責的問題；但是如果是親朋好友相互寄送禮品，收件人如果這樣就面臨刑責，就太不近乎人情。但還是提醒，切勿網購國外肉品寄送台灣，若因此遭受重罰，得不償失。

但民眾違規將肉品帶入境的情形仍高居不下，關務署認為確實一大問題，當海關抓到違規旅客時，大多旅客的反應都表示「不知情」來逃避處分，但關務署還是呼籲，民眾還是要彼此提醒，切勿違規帶入肉製品，以免影響國內畜產業的發展。