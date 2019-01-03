iPhone魅力盡失　才是蘋果營收陷困境的關鍵

▲iPhone的銷售已來到轉折點，且狀況也無法在短期間內反彈。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸市場銷售下滑可能是蘋果下調營收展望的主因，但這也凸顯出更深層的警訊，iPhone光芒消退，將退蘋果產生更悠遠的衝擊。

美國科技巨頭蘋果罕見發出令人震驚的財報警訊，自從蘋果去年11月公布財測不如預期後，即便是中國大陸以外的市場都出現iPhone需求疲軟的跡象。去年底多家零組件供應商透露遭智慧型手機大廠砍單，而為了吸引既有用戶升級iPhone，蘋果少見地在官網推出促銷活動，此外蘋果也於上季發布財報時宣布，未來不再公布iPhone等個別產品的銷量數據，種種事件都被視為蘋果的危險信號。

然而直到最近，蘋果還試圖化解外界日益增長的對iPhone銷售的疑慮，這代表了蘋果也確實意識到了問題的嚴重性。就在一個月前，蘋果的產品行銷副總Greg Joswiak在接受科技網站CNET採訪時，堅稱蘋果新款iPhone XR自開賣起便一直是最受歡迎的iPhone機款。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）將下調財測的主因歸咎於中國大陸經濟放緩及新機換機潮不如預期。然而庫克的解釋，許多分析師都不以為然，包括電信商補貼減少及更換電池優惠使民眾換機意願降低等。Loup Ventures分析師Gene Munster說：「我不認為那些理由是真的，因為這些因素都已持續一年以上了。」

許多分析師表示，更緊迫的問題是，iPhone的銷售已來到轉折點，且狀況也無法在短期間內反彈。分析師也指出，蘋果去年拉高iPhone售價也是導致銷售令人失望的主因，其過去較舊較便宜的機款也隨之下架，根據Munster的說法，iPhone的售價平均調漲了23%。

蘋果以提高售價來抵銷智慧型手機銷量放緩的效應，但是，即便使用者認同iPhone X的技術成長與其價格增長相對應，然而，後來推出的iPhoneXS、XR卻並未在功能方面有類似的躍進。iPhone應用程式開發者Marco Arment認為，中國大陸銷受放緩是我們不能忽視的一點，在整個產品線中，iPhone消費者漸漸覺得花得愈來愈多得到的確愈來愈少，「當你持續壓榨消費者的錢包時，終究會有榨不出錢的一天。」

▲目前iPhone使用者的換機周期約是30個月至36個月，較過去的24個月來得長。（圖／達志影像／美聯社）

雖然價格上漲的反彈也有可能是因為中國大陸等其他國家經濟放緩，導致消費者情緒升溫，Munster說：「事後看來，這是錯誤的做法，雖然當時看起來很有道理。」價格上漲可能使情況變得更糟，一些分析師指出，從目前的情況來看，iPhone正在失去吸引力。

Creative Strategies分析師Carolina Milanesi表示，消費者對自己手中的智慧型手機功能感到滿意，由新功能驅動的換機周期以不像過去那般強勁。Milanesi預估，目前iPhone使用者的換機周期約是30個月至36個月，較過去的24個月來得長。

據Counterpoint Research的數據，蘋果2018年第2季及第3季在國大陸的市占已下滑至10%以下，而當地的競爭對手如華為、Vivo及Oppo等品牌的市佔率都攀升至20%以上，主要受惠於這些品牌的低廉價格。儘管美國因資安問題拒絕華為的設備，但在去年第2季後，華為仍成為全球第2大智慧型手機製造商，僅次於三星。

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