史上首例！月薪破20萬主管擬納責任制　符合2條件所有行業都適用

▲勞動部近期研商，有意將月薪20萬以上監督管理人員納入責任制。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

高階白領納入責任制適用，目前各界意見分歧，勞動部研議後預計下周預告，符合「月薪達20萬元以上」、「監督管理人員」等2項條件，即可納入《勞動基準法》第84之1條（俗稱責任制），勞動部官員表示，這是首次以薪資當作適用責任制門檻的第一例，過去多以行業別來做區分。

國發會申請提案「一定薪資條件的監督管理人員」、「責任制專業人員的工作性質者」及「新創公司核心人員」納入責任制一事，在最近一次勞動基準諮詢會上曾討論過，不過當時多數委員認為，對於責任制專業人員、新創核心人員的定義、範圍不明，因此持保留態度。

▲針對月薪20萬以上的監督管理人員納入責任制，勞動部預計下周進行預告。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動部官員表示，目前適用責任制的有保全、空勤組員等67項工作者，未來研商只要符合「薪資20萬元以上」、「監督管理人員」2項條件，開放各行各業納入責任制，預計下星期將預告，而預告後再走法規會審查，正式公告後，雇主與勞工若要適用責任制，仍需簽訂書面契約，送主管機關核備後才可施行。

勞動部官員進一步解釋，正常工時、延長工時等規範，讓勞資雙方保有彈性可自行調整工時。換句話說，每天正常工時8小時、工時上限12小時、一例一休等規定，可由雇主與勞工自行調配，簽訂書面契約後，地方主管機關核備時，則會參酌勞基法、顧及勞工健康福祉等2項標準進行評估。

依照《勞基法施行細則》第50條之1規定，「監督、管理人員」指的是受雇主僱用，負責事業之經營及管理工作，並對一般勞工的受僱、解僱或勞動條件具有決定權力之主管級人員。