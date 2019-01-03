跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

▲台灣宅配通今（3）日也宣佈，限時推出小規格宅配81折活動，期間自即日起至1月29日。（圖／台灣宅配通提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠電商市場蓬勃發展，台灣宅配通近三年導入新物流營運模式，擴大爭取網購宅配市場有成，不僅2017年營收創新高，去年第四季在雙11、雙12檔期業績暢旺；法人預估2018年全年本業獲利可望優於前一年度表現。

台灣宅配通總經理徐慶懿日前在法說會上表示，近年國內勞動成本上漲壓力強大，宅配通以加速自動化來因應，包括啟動桃園運轉中心的自動理貨系統，增加轉運效率，使得獲利得以改善，加上電商網購宅配市場持續擴大，挹注宅配通在2017年營收不僅有雙位數的成長率，更創下歷史新高紀錄。

為持續拓展電商及網購宅配的市占率，台灣宅配通今（3）日也宣佈，攜手萊爾富便利商店，限時推出經濟實惠的小規格宅配81折活動，期間自即日起至1月29日，消費者指定幸福箱或超值袋宅配享優惠價69元，提供消費者多元優質的便利快速宅配選擇。

台灣宅配通表示，公司自2016年底積極拓展電商平台業務，擴大在電商市場的佔有率，導入兩岸跨境貨物配送，並與智慧社區平台 APP業者、智能物流櫃展開合作，開創智慧寄件通路服務，提供更多元的服務。

依據財報，台灣宅配通去年前三季合併營收為25.14億元，稅後淨利達4379萬元，本期綜合利益總額為2576萬元，歸屬於母公司淨利為4379萬元，每股稅後純益為0.46元。