強化企業資安能力　台灣網路資訊中心協助提升聯防能量

▲台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）擔任國內企業資安事件通報及處理窗口。（圖／Pexels提供）

記者林睿康／台北報導

由於資安議題日益受到世界各國重視，如何強化資安防禦措施及改善資安應變機制是當今國內外重要的熱門議題，國家通訊傳播委員會（NCC）今天（3日）宣布，從今年開始，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）負責協助提升國家整體資安聯防能量，其中台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）為國內與國際間資安情資交流專責機構，擔任國內企業資安事件通報及處理窗口。

NCC說明，TWNIC初期將以情資收集/彙整/分析/分享為核心業務，藉由核心業務作為推廣及宣導主軸，加強發揮TWCERT/CC這個中心資安防護功能角色；另外，為協助培養國內資安產業能量，該中心應變處理原則將優先採以媒合與推薦方式，委請國內專業資安廠商、法人與學術單位協處企業資安事件，並掌握國內現有電腦緊急應變小組的運作情形及處理能力。

至於中長期目標，TWCERT/CC將強化惡意樣本檢測系統功能，以降低企業將疑似惡意檔案上傳至國外惡意軟體檢測平台進行分析所造成的企業敏感資料外洩、影響商機等問題，有助於企業做好事前資安防護。

NCC表示，TWCERT/CC將透過主協辦資安技術與防護活動，提升我國在國際資安聯防體系能見度，同時強化資安事件通報應變機制，以建立企業對該中心的信任度，提高企業通報量；而該中心也會加強與國內電腦資安事件應變小組、產品資安事件應變小組、資安監控中心和資安業者合作，擴大國內外資安情資安來源，加速資安情資對國內及國際的分享時效。