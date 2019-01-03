C羅擠下賽琳娜！　「擁1.5億粉絲」成新一代IG人氣王

▲C羅是目前最多人追蹤的IG帳戶。（圖／翻攝自Instagram／cristiano）



國際中心／綜合報導

賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）自2016年3月以來，就是Instagram上擁有最多粉絲的用戶，不過，2018年卻殺出葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）打敗了她，擁有1.5億追蹤數，成為新一代IG人氣王。

在 Instagram 查看這則貼文 Cristiano Ronaldo（@cristiano）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 13 日 上午 9:28 張貼

原本說到社群小霸主都會想到賽琳娜，因為IG在2016年公開前10大受歡迎的照片，10張裡面有8張都是賽琳娜，可見有她出現的地方就會有讚數。

不過，這個霸主如今要換人當了。C羅的粉絲數原本落在1億4400萬，和賽琳娜已經相當接近，但去年10月底以1.4萬的差距險勝對方，成為IG最多人追蹤的用戶，如今更是飆升到1.5億粉絲，可見他的人氣依舊持續上漲。

在 Instagram 查看這則貼文 Cristiano Ronaldo（@cristiano）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 9 日 上午 4:07 張貼

第二名仍由賽琳娜以1億4500萬粉絲拿下，第三到五名則依序是亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）、金卡達夏（Kim Kardashian）和碧昂絲（Beyoncé）。

賽琳娜從去年10月至今，粉絲僅成長了100萬人，原因是她去年9月底就宣布要「休息一下」，暫別社群媒體，因為想要把多一點時間留給自己的生活，也逃離酸民們的負面評論。因此，IG人氣王的寶座會換人當也合情合理。